Pimec tem per l’execució dels fons europeus si no es “redueix la burocràcia”

Els empresaris de Pimec han demanat “reduir la burocràcia” per a millorar l’execució dels fons europeus Next Generation i que el seu accés a ells sigui més àgil i senzill, en les seves paraules. D’aquesta manera, l’organització tem per l’estabilitat d’aquesta injecció de diners que ve d’Europa i, sobretot, l’accés de les empreses a aquests fons. Ho han manifestat aquest dimarts en una trobada amb la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas, en la qual han proposat com a mesura “reforçar” la col·laboració publicoprivada, informa Pimec en un comunicat.

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha considerat que els fons són una “palanca de progrés i reactivació de l’economia”, i ha apuntat la necessitat que es garanteixi la seva arribada a les empreses de menor dimensió en benefici de l’economia productiva, en les seves paraules. D’altra banda, Mas ha assegurat que la Generalitat està fent una “bona gestió” dels Next Generation i ha assenyalat que ja ha mobilitzat el 76,7% dels recursos. Els dos han coincidit que el mecanisme de distribució dels fons “no té en compte les potencialitats específiques de cada comunitat i no s’ajusten a les necessitats dels diferents territoris”. No obstant això, Pimec ha alertat dels perills d’aquesta gestió, mentre que Mas ha volgut llençar un missatge de tranquil·litat a l’organisme.

Les propostes dels empresaris per a millorar

En aquesta línia, Pimec ha proposat “impulsar projectes estratègics territorials per a les pimes amb els Perte, destinant el pressupost no utilitzat encara a convocatòries de projectes sectorials amb impacte local”. De fet, els Perte s’han convertit en l’alternativa més accessible de les empreses a aconseguir diners dels fons europeus. Aquests projectes concrets de diferents sectors s’han convertit en la porta d’accés de les petites i mitjanes empreses a uns fons que, a causa de la burocràcia i les complicacions de paperassa, s’han vist inaccessibles d’ençà que es va anunciar que arribarien a l’estat espanyol.