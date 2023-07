Barcelona gana Madrid y se lleva un 51% más de inversión en start-ups

Barcelona es lo quinto hub más importante de Europa en el ecosistema de start-ups. Tanta es la buena fama de la capital catalana que ya le ha pasado la mano por la cara a Madrid en inversión extranjera y nacional. Y es que, según apuntan los expertos, Barcelona tiene la combinación perfecta entre ecosistema, cultura y ocio, el que provoca que no solo los inversores quieran invertir, sino que los emprendedores escojan la ciudad para crear sus empresas. Es por eso que, las start-ups situadas en Barcelona han captado 527 millones de euros en 67 operaciones de financiación en el primer semestre del año, un 51% más que los 349 millones de euros conseguidos por las empresas emergentes a Madrid en 73 operaciones.

No es ningún secreto que la capital catalana es uno de los destinos predilectos de los inversores, mucho por encima de Madrid. De hecho, el último informe que hizo Acció, reconoce que mientras Barcelona es el segundo hub preferido por los fundadores para crear una empresa emergente, Madrid, en cambio, se encuentra en novena posición. Por otro lado, si hablamos de porcentajes de fundadores internacionales, la capital de Cataluña también se encuentra en segunda posición del ranking europeo, mientras la capital española no aparece ni entre los 10 primeros. «No quiero entrar a valorar, pero está claro que desde la visión que se tiene a Europa de Barcelona es evidente que tiene que superar a Madrid», explica Jordi Aguasca, director de Transformació Tecnològica y Disrupció de Acció.

La evidencia que la capital catalana es uno de los grandes epicentros de la innovación de Europa no solo se constata en los informes ligados al gobierno catalán. Según Bankinter, Barcelona lidera el ranking estatal en inversión en empresas emergentes. En concreto, el informe de la compañía también reconoce que Madrid ha perdido más de un 50% de la inversión en start-ups a manos de Barcelona. «Una vez más, estos datos ratifican el liderazgo barcelonés en el sur de Europa», repite Aguasca, quien hace referencia en la capital catalana como la mejor posicionada en su región. En concreto, el director de Transformación Tecnológica y Disrupción de Acción, remarca que Barcelona «pasa por ante Lisboa, Madrid, Lyon y Milà».

El distrito 22@ de Barcelona / ACN

De acuerdo con los informes, hay diferentes sectores que hacen destacar la resiliencia de Barcelona, y también su liderazgo. El talento, por ejemplo, es una de las claves que hacen que el ecosistema de la capital catalana funcione. Y es que, según los datos de Acció, de las universidades catalanas salen más de 1.100 fundadores de start-ups. Esta cifra coloca Barcelona en la segunda posición en el ranking educativo de la Unión Europea, mientras que Madrid la sigue en tercera posición, pero con poco más de 950 potenciales emprendedores.

Un año malo por la inversión

No es oro todo lo que reluce en el ecosistema de las start-ups y, de hecho, la crisis no perdona ni en las ciudades con más trayectoria y potencial. Tal como afirma el informe de Bankinter, Barcelona ha sido la ganadora de un primer semestre malo, con muchas dificultades y grandes situaciones complicadas, como por ejemplo la crisis de la inflación o la fuga de inversores. En este sentido, el estudio remarca que tanto Madrid como la capital catalana, caen alrededor de un 47% en volumen de inversión en comparación con el mismo periodo de 2022. «La primera mitad de 2023 sigue la línea de los últimos meses de 2022 en el ecosistema de start-ups español, con un aumento de la actividad frente a la tendencia de desaceleración en el volumen de inversión», afirma Bankinter.

De este modo, las dos ciudades acaparan casi el 85% de los 1.035 millones de euros de inversión captados por las start-ups en la primera mitad del ejercicio, así como casi el 67% del total de 209 operaciones de financiación para empresas emergentes. Estos datos van en la línea del que ya se pudo comprobar en el cierre de 2022, cuando ambas ciudades lideraban el ranking del estado español. Sin embargo, un informe de Acción también asegura que, mientras Barcelona subía su facturación hasta los 1.596 millones de euros en comparación a 2021, Madrid se desplomaba hasta los 1.275 millones, una cifra que se aleja mucho del que habría conseguido el año anterior (2.504 millones de euros).

«Nos encontramos en una situación complicada por culpa del contexto macroeconómico mundial», alerta Aguasca, quien hace referencia a la inflación de los precios y a la carencia de inversiones en nuevas empresas. «Ahora los inversores prefieren asegurar las empresas que ya tienen, en vez de buscar de nuevas», dice el experto. En este sentido, es más probable que en una situación como esta, las rondas de financiación sean más pequeñas, o bien se paren mientras se estabiliza el mercado. Es por eso que Aguasca asegura que es momento de continuar fortaleciendo el ecosistema catalán y barcelonés de start-ups, puesto que liderar el ranking no es garantía de continuar avanzando sino más bien de ser el que menos pierde.

Un sector resiliente ante las incertidumbres

El experto de Acció y los informes están de acuerdo con un parámetro clave en este contexto: la resiliencia del sector. De este modo, las tres fuentes coinciden al catalogar el estado español como un ecosistema de start-ups resiliente, que no teme a la incertidumbre macroeconómica y que continúa creciendo, a pesar de que no haya más inversión. De hecho, si se descuentan las grandes rondas de inversión (las de más de 50 millones de euros) el importe captado entre enero y junio es de 681 millones de euros, casi la misma cifra que en la segunda mitad de 2022 (689,5 millones de euros), «lo cual confirma la resiliencia del ecosistema subyacente de fases iniciales», han valorado los autores del estudio de Bankinter. Así pues, los datos generales confirman que no solo Barcelona tiene un ecosistema fuerte, sino que las empresas catalanas que acaban de empezar sobreviven más que en otros territorios europeos.

Con todo, pues, la capital catalana reafirma su liderazgo en consolidación, inversión y creación de start-ups. Mientras Madrid se aleja de ser el eterno ganador en el tejido empresarial y económico del estado español, Barcelona lo avanza por la derecha, con la que parece una propuesta fresca e innovadora. La ambición barcelonesa es conseguir colocarse en la cúspide europea de la inversión en innovación y se encuentra en el camino adecuado, puesto que todos los rankings la convierten en una de las ciudades predilectas por los emprendedores, pero también por los empresarios e inversores. Y es que tal como recuerda Aguasca: «Barcelona ya tenía una histórica tradición industrial, pero ahora se está convirtiendo en una de las infraestructuras tecnológicas más potentes de Europa».