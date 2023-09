La incertesa sobre el pla industrial, protagonista del traspàs de Celsa

El sector industrial català ha patit un gran sotrac aquesta setmana amb la sentència del jutjat mercantil número dos de Barcelona que entregava la propietat de Celsa als fons creditors de la companyia dels Rubiralta. Des de dilluns han estat moltes les informacions que han sortit respecte a què serà de la companyia siderúrgica catalana, però la més recurrent ha estat la manca d’un pla industrial clar, fet que fa pensar que els fons creditors potser volen vendre l’empresa al curt termini.

Una de les parts que més exigent s’ha mostrat amb la nova propietat —liderada per Deutsche Bank, SVP, Sculptor i Cross Ocean, entre d’altres— han estat els sindicats. Des del comitè d’empresa, Fernando Puga, membre d’UGT Fica, assegura a Món Economia que la seva gran preocupació ara mateix, precisament, la manca d’un pla industrial definit. En aquest sentit, Puga afegeix que de moment no se’ls ha comunicat cap mena d’intenció per part dels fons i que, per tant, no saben, en absolut, que passarà amb els seus llocs de treball, precisament per això, ja han demanat poder-se reunir amb els fons per conèixer les intencions de futur. Alhora, també comenta que l’antiga propietat, la família Rubiralta, encara continua treballant al grup siderúrgic.

Pel que fa a possibles manifestacions per part de la plantilla, el mateix Puga considera que fins que no sàpiguen del cert quines són les intencions dels fons creditors els treballadors continuaran fent vida normal i cobrant el seu salari. En definitiva, que si tot continua com fins ara no veurem cap mena de reclamació sindical més enllà de reunir-se amb la nova propietat per conèixer els plans de futur. Només en cas que el projecte industrial es modifiqués o el grup fos venut per parts, els treballadors es plantejarien accions de protesta.

El Govern vigilarà de prop els fons

La primera administració a reaccionar a l’anunci de la sentència va ser el Govern de la Generalitat, que mesos enrere ja es va comprometre a mantenir el model industrial de Celsa. Seguint el mateix camí, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ja va reclamar als fons que mantinguin els llocs de treball i la unitat de l’empresa per evitar que quedi fragmentada, i que el centre de decisions romangui a Catalunya. “L’objectiu és que es mantinguin els llocs de treball, l’activitat industrial a Catalunya, la unitat de l’empresa, i que el centre de decisions sigui a Catalunya perquè Celsa continuï sent un actor de primeríssim nivell”, va assegurar Aragonès.

Des del govern espanyol va sortir a la palestra la vicepresidenta primera en funcions, Nadia Calviño, que va expressar el seu “màxim respecte” per la decisió judicial i es va mostrar confiada que el procés es faci “pensant en la defensa i la protecció dels interessos estratègics d’Espanya”.

Per intentar calmar els ànims de les parts, la nova propietat ja va assegurar que garantirà la continuïtat del projecte industrial i que vetllarà pels interessos “industrials, socials i econòmics que no només afecten la companyia sinó a tot el seu entorn, cadena de valor i treballadors”. De moment l’única mostra per això ha estat escollir a Rafael Villaseca com a nou president de la companyia un cop el govern espanyol autoritzi els creditors a prendre control de Celsa.

En un comunicat, els creditors van informar d’aquest futur nomenament assegurant que busquen apostar “per una figura reconeguda i de consens amb l’administració” i, a més, per complir amb el compromís anunciat en el seu pla de reestructuració de posar la companyia en mans d’executius independents de primer nivell i amb dilatada trajectòria professional.

Els sindicats reclamen pla industrial

Des de les direccions dels sindicats, el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ja ha assegurat aquesta mateixa setmana que li preocupa “molt” el canvi de propietat, ja que “suposa l’obertura d’una porta molt perillosa”. En una entrevista a Ràdio Estel el sindicalista va advertir que en un futur pròxim podríem trobar-nos amb casos semblants. Pacheco també va afegir que el canvi de propietat té “riscos” perquè els inversors estrangers voldran rendibilitat “a curt termini”.

És per això que CCOO t’envia va emetre un comunicat després de reunir-se amb el Govern on demana als nous gestors un pla industrial, un pla d’inversions i un pla de formació per assegurar els llocs de treball, adaptar els centres i reciclar les plantilles.

Des d’UGT, sindicat majoritari a Celsa, el secretari general, Pepe Álvarez, va considerar en roda de premsa que el govern espanyol ha de revisar la reestructuració de Celsa. El sindicalista també va remarcar que “cal veure les conseqüències” del canvi de propietaris de l’empresa siderúrgica, tenint en compte que passarà a mans d’inversos estrangers. Així mateix, el líder sindical va lamentar que el jutge no els hagi deixat formar part de la causa per defensar als treballadors, al·legant que “no tenien interessos”.

La patronal també ha dit la seva aquests dies. Concretament, ho va fer Foment del Treball, dins de la qual es troba l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar i, per tant, Celsa. L’entitat presidida per Josep Sánchez Llibre, va reclamar als nous propietaris que un cop prenguin les regnes del grup siderúrgic “no hi hagi una dissolució o escapçament de les diferents unitats de negoci”, és a dir que es mantingui l’estructura del grup empresarial català tal com fins ara. L’objectiu principal d’aquesta demanada, assegurava Foment, és que es puguin mantenir els 10.000 llocs de treball directes i 30.000 indirectes, i no es produeixin desinversions en el futur.