La plantilla de Celsa exigeix reunir-se amb la nova propietat

Amb la sentència del jutjat mercantil número dos de Barcelona sobre el canvi de propietat de Celsa, molts dels involucrats han vist perillar l’statu quo de la companyia. Una d’aquestes parts ha estat la plantilla de la companyia a Castellbisbal, que aquest dimarts ha exigit reunir-se amb els fons creditors que conformaran la nova propietat de Celsa. Alhora, des d’UGT —sindicat majoritari— han evitat valorar la sentència fins que no hagin examinat la resolució judicial i reunit amb la nova propietat.

El president del comitè d’empresa a Celsa Barcelona, Fernando Puga, d’UGT, ha explicat a l’ACN que no tenen “cap mena d’informació” sobre l’aval al pla de reestructuració, i que només tenen constància de l’aparició del dictamen a través dels mitjans de comunicació. En aquest sentit, Puga ha explicat que no serà fins més endavant quan valoraran si convoquen mobilitzacions i ha afegit que volen saber que volen fer els nous propietaris amb l’empresa. Per ara, tal com ha detallat, no coneixen els futurs responsables i l’únic contacte ha estat amb “un gabinet que els porta l’assessorament”.

Què diuen els creditors?

Per altra banda, els nous propietaris de Celsa han destacat aquest dimarts que el govern espanyol encara ha d’autoritzar el canvi de propietat de l’empresa després de l’homologació del pla de reestructuració dels creditors. En un comunicat, els fons asseguren que el pla significarà la presa de control per part d’inversors estrangers i que això requereix “l’autorització expressa” de l’executiu espanyol en compliment de la llei 19/2003 de 4 de juliol.

Tot i això, la nova propietat ha volgut tranquil·litzar l’entorn de la companyia que garantirà la continuïtat del seu projecte industrial i que vetllarà pels interessos “industrials, socials i econòmics que no només afecten la companyia sinó a tot el seu entorn, cadena de valor i treballadors”.

A tot això cal recordar que de conèixer la sentència, els creditors de Celsa van emetre assegurar que una de les “prioritats clau” del nou consell d’administració serà millorar la “gestió operativa” de la companyia per convertir-la en un “líder europeu del sector”. A més, també es van comprometre a mantenir els llocs de treball i garantir una sòlida gestió financera. A més, el comunicat també explica que el següent pas dels nous propietaris serà “treballar estretament amb totes les parts interessades” amb l’objectiu de garantir que el pla de reestructuració es dugui a terme “de la millor manera possible”.

Empresa estratègica

D’altra banda, Celsa ha destacat que és una empresa estratègica espanyola i europea que “manté el suport dels diferents grups d’interès”, com socis, proveïdors, administracions públiques, governs autonòmics, patronals i sindicats, al seu model industrial. “Tots ells al llarg d’aquest procés s’han manifestat a favor de la continuïtat el projecte, i per això Celsa té assegurada la seva continuïtat”, ha assegurat la nova propietat.