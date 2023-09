Sant Andreu de la Barca reclama mantenir tots els treballadors de Celsa

La sentència de Celsa ha deixat en mans dels fons creditors de l’empresa més de 10.000 llocs de treball industrials, la majoria dels quals a Catalunya. És per això que l’ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ha reclamat aquest dimarts que el canvi de propietat de la companyia catalana no alteri la plantilla de la planta de Castellbisbal. En un comunicat, el consistori del Baix Llobregat ha recordat que uns 200 treballadors de la planta en qüestió —que ocupa unes 800 persones— són veïns de Sant Andreu.

En aquest sentit, han assegurat que “és imprescindible mantenir els llocs de treball”, a més, l’alcalde del municipi, Marc Giribet, ja ha demanat una reunió amb els nous propietaris de l’empresa. En el mateix comunicat, el municipi també ha posat la seva mirada en les administracions, instant als governs català i espanyol a garantir el compliment “estricte” dels compromisos dels creditors de “preservar i incrementar el valor de la companyia, mantenint la seva integritat i conservant els llocs de treball”. L’alcalde de Sant Andreu també ha anunciat que mantindrà reunions amb els representants dels treballadors i la Generalitat per “conèixer les perspectives de futur”.

Compromisos dels creditors

Després de conèixer la sentència, els creditors de Celsa van emetre un comunicat on asseguraven que algunes de les “prioritats clau” de la nova propietat i del nou consell d’administració seran “millorar la gestió operativa per convertir-la en un líder europeu del sector, salvaguardar els llocs de treball i garantir una sòlida gestió financera”. Així mateix, assenyalaven que “estan compromesos” amb el manteniment de l’activitat a l’Estat.

A més, també van aprofitar per deixar clar que el següent pas dels nous propietaris serà “treballar estretament amb totes les parts interessades” amb l’objectiu de garantir que el pla de reestructuració es dugui a terme “de la millor manera possible”. A més també van afegir que són conscients de “la naturalesa estratègica de l’empresa i de la seva importància per a l’economia espanyola”. Segons el comunicat dels creditors, el pla aprovat pel jutge és una solució amb capital privat i que no requerirà l’ajuda de la SEPI, valorada en 550 milions d’euros.

Els nous propietaris també van indicar que el nou consell d’administració estarà integrat per perfils “molt respectats i de categoria mundial” i l’empresa siderúrgica serà dirigida per institucions financeres “de prestigi internacional amb accés a capital, una àmplia experiència de gestió en empreses europees i un horitzó d’inversió a llarg termini”.