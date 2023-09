El jutge entrega als fons creditors el control de Celsa

La família Rubiralta ha perdut definitivament el control de Celsa. El jutjat mercantil número dos de Barcelona ha dictat sentència a favor dels fons creditors de la companyia catalana, el que implica cedir-los la propietat del gegant siderúrgic. Amb aquesta sentència, Celsa deixarà de ser una empresa familiar i grup empresarial, que dona feina a 10.000 persones i factura 6.000 milions anuals, passarà a mans de fons d’inversió, que acumules més de 2.000 milions de deute.

En la sentència, que no es pot recórrer, el jutge ha considerat que el pla de reestructuració que va presentar els fons tot just fa un any està provat i s’ajusta a la realitat. “En una moderna economia competitiva, el mercat és i ha de ser l’únic àrbitre de la supervivència econòmica”, assegura la sentència publicada aquest dilluns.

Durant el judici, celebrat abans de l’estiu, la valoració de la companyia va ser un dels principals conflictes entre les parts després que els creditors sol·licitessin convertir 1.291 milions de deute en el 100% del capital. De fet, durant el judici es van contraposar les diferents anàlisis de valoració per part de les parts. Aquestes anaven des dels 2.800 milions d’euros aproximadament que va assenyalar Lexaudit, per part dels fons, fins als 6.000 milions d’euros calculats per Lazzard, una anàlisi que va ser encarregada per Celsa.

La nova llei concursal, clau

A propòsit d’això, cal apuntar que aquest desenllaç ha estat possible per culpa de l’entrada en vigor de la nova llei concursal. Aquesta nova norma va permetre als fons creditors plantejar la possibilitat de convertir el deute que tenien amb l’empresa en accions de la companyia, que és el que finalment ha acabat passant. Concretament, la nova llei espanyola, els creditors tenen un import de deute major que el valor de la companyia, poden cobrar-se-la accedint a la propietat.

És per això que el magistrat de la sala ha considerat que el pla de reestructuració que van presentar compleix amb tots els requisits legals necessaris i, a més, considera que assegura la viabilitat del Grup Celsa, una cosa de la qual van desconfiar durant el judici tant els Rubiralta com els sindicats.

Tot i dictar sentència a favor dels fons, el jutge els ha recordat que la seva entrada a l’accionariat va estretament lligada al fet que preservin el valor estratègic de Celsa a Espanya, tant a escala d’ocupació com de produccions. “Han de complir estrictament els seus compromisos, preservant i incrementant el valor de la companyia, mantenint la seva integritat, conservant els llocs de treball, i això sense alterar els centres estratègics de decisió que tanta rellevància tenen per a l’economia en conjunt”, sentencia el jutge.