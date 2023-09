Nou rècord de lloguer a l’Estat: 12 euros el metre quadrat

El preu del lloguer a l’estat espanyol va registrar una pujada del 0,5% a l’agost respecte al mes de juliol, fins a situar-se en 12 euros el metre quadrat. Aquesta dada correspon amb el màxim històric mai registrat, amb un increment interanual del 9,5%, segons l’últim informe de preus publicat per Idealista. Catalunya és un dels territoris on el preu ha incrementat de manera exponencial i s’ha situat per sobre la mitjana estatal, amb 15,6 euros per metre quadrat. De fet, les rendes han pujat en 11 territoris durant l’últim mes, en concret, Comunitat de Madrid (+2,2%), Catalunya (+2,2%), La Rioja (+1,9%) i País Valencià (+1,8%) lideren els increments.

Balears, amb 16,5 euros el metre quadrat, és la regió amb el preu més car per sobre de la Comunitat de Madrid, amb 15,6 euros el metre quadrat. Així ho ha publicat Idealista aquest dilluns, on Catalunya es troba entre els territoris on el metre quadrat sobrepassa la mitjana estatal. En el costat oposat de la taula trobem a Extremadura (6,1 euros el metre quadrat) i Castella-la Manxa (6,6 euros) que són les comunitats més econòmiques.

El preu de l’habitatge cau

El preu de l’habitatge va augmentar un 7,9% en els vuit primers mesos de l’any i va caure un 0,2% entre juliol i agost, situant el preu en els 2.145 euros el metre quadrat, segons les dades de l’Índex Immobiliari Fotocasa. Aquest últim valor mensual (-0,2%) és la primera caiguda detectada en els últims dos anys (des de gener del 2022) i la pujada de preu en els vuit primers mesos és la més moderada del 2023, com ha destacat el portal immobiliari. En aquest cas, però, Catalunya no es troba entre els territoris on més ha incrementat el preu. L’augment del país se situa en un 4,6%, molt per sota d’altres territoris com el País Valencià o Balears, on les xifres superen el 10% en augments.