Assegurances privades, l’últim recurs dels viticultors per sobreviure a la sequera

La sequera s’ha convertit en el gran enemic de la verema d’aquest 2023. Lluny d’arribar a les expectatives de vendes, tots els territoris vinícoles de Catalunya s’han vist afectats per aquest canvi metrològic i han acabat per recollir -en el millor dels casos- la meitat del que s’esperava. En aquestes situacions, la vida del viticultor entra en una situació de perill, on per mantenir el seu negoci ha de recórrer a les assegurances que ja existeixen contra aquests riscos imprevisibles. Agroseguro és una de les empreses que controla més de 50% de les collites catalanes i, aquest any, ha arribat a abonar un total de 14 milions d’euros. Tot i això, els diners que paguen companyies com aquesta només arriben a cobrir part de les pèrdues i és el govern català el que s’ha d’encarregar dels costos que queden.

“Ens trobem en una situació molt complicada aquest any amb la sequera”, explica Javier Joana, director territorial d’Agroseguro. Amb seu territorial a Lleida, aquesta companyia cobreix més de la meitat de les collites de tots els viticultors catalans, el que acaba sent una xifra molt elevada, tenint en compte la quantitat d’hectàrees que s’han vist afectades per la sequera. Joana reconeix que es van posar a treballar d’ençà que va acabar el pic alt de la verema i ja tenen més del 90% dels danys peritats. “Les afectacions per sequera aglutinen un total de 20.000 hectàrees a Catalunya”, lamenta Joana, qui, a més, fa especial èmfasi en el Penedès, on hi ha hagut la davallada més gran de collita. “Han recollit un 60% menys del que s’esperaven”, afegeix el directiu.

Les assegurances juguen un paper clau en els casos de control de riscos, sobretot quan les pèrdues són causades per algun desastre meteorològic. Tot i això, Joana confirma que la peritació dels danys d’aquesta temporada ha estat molt més complicada de l’habitual, a causa que la verema ha començat abans i no hi ha hagut massa diferències entre les classes de raïm que s’han recollit: “No ha estat una tasca senzilla, però hem pogut desglossar els danys”.

En concret, el director territorial d’Agroseguro explica que s’han destinat indemnitzacions per valor de 10 milions d’euros a la província de Barcelona, sobretot la part del Penedès, on han patit més les conseqüències de la sequera. Seguidament, al Camp de Tarragona s’hi han destinat un total de 3,5 milions d’euros i el mig milió restant s’ha dirigit a la província de Lleida. Amb tot, doncs, 14 milions d’euros que cobreixen al voltant del 30% de les pèrdues dels pagesos, una xifra que podria assegurar la seva supervivència un any més.

Unió de Pagesos en guerra amb el Govern per les ajudes

Si bé és cert que les asseguradores juguen un paper clau en la recuperació del sector, només cobreixen una petita part dels danys que ocasionen riscos com la sequera. De fet, en un comunicat, Aroseguro va confirmar que es feien càrrec del 30% de les pèrdues, una xifra que pot semblar insignificant, però que marca la supervivència d’algunes vinyes. D’altra banda, doncs, el govern català és l’encarregat de posar-se mans a l’obra i intentar pal·liar els efectes de la sequera amb una nova línia d’ajudes.

Lluny de ser un desig sense fonament, el mateix departament Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ja va anunciar que hi hauria ajuts pels pagesos, però encara no han aclarit la quantitat de diners que pagaran. En aquesta situació el sindicat Unió de Pagesos ha reclamat que la xifra s’aproximi al 70% que no cobreixen les assegurances per tal de mantenir totes les explotacions agràries catalanes.

“L’assegurança agrària hauria de ser una de les principals eines de política agrària per al manteniment de les explotacions i el territori”, recorda el sindicat en un comunicat, fent referència a aquesta esperada línia d’ajudes del govern català de la qual encara no s’ha especificat la quantitat. En aquest sentit, el sindicat està preocupat per la supervivència del sector, ja que després de la sequera, hi ha molts territoris que han patit grans pèrdues i als quals “els costarà recuperar-se sense les ajudes”, comenten.

La sequera, un inconvenient insòlit

La sequera ha estat un mal que ningú s’esperava. De fet, Joana explica que l’assegurança per sequera no és la més habitual que tenen els viticultors. D’aquesta manera, el director territorial d’Agroseguro reconeix que el seu primer paquet -i el més venut- és el de riscos per gelades i pedregades. “Els pagesos que volen fer un pas més agafen el de la sequera, cops de calor o malalties”, explica Joana. És per això, doncs, que la manca d’aigua s’ha convertit en un problema molt més gran, agreujat pel fet que no tots els viticultors catalans tenien aquest paquet actiu. No obstant això, Joana confirma que la xifra de pagesos sense l’assegurança per la sequera és residual: “Podria confirmar que el 80% dels nostres clients tenen tots els riscos coberts”.

Queden pocs dies perquè els pèrits acabin les seves observacions i es tanquin el preu final pel qual s’indemnitzaran els pagesos, però el malson no acaba aquí. La sequera és un dels problemes principals que ha tingut la vinya aquest any, però sembla que ha vingut per quedar-se. Aquesta situació implica que hi haurà canvis en les metodologies dels viticultors, així com en el preu del seu producte. Mentre el sector privat s’ajusta el cinturó per tirar endavant, els sindicats continuen insistint al govern català que la situació també s’ha d’explorar des del sector públic. De moment, el departament no ha fet declaracions ni ha especificat la xifra exacta amb la qual començarà els pagesos, però aquesta dada podria ser essencial, perquè tal com recorda UP: “Les pòlisses privades no garanteixen la recuperació de les collites i això pot posar en dubte la supervivència del sector”.