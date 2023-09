Barcelona es consolida com la capital europea del ‘New Space’

L’ecosistema d’innovació de Barcelona, i Catalunya, és punter a Europa, sobretot en matèria de ‘New Space’. En aquesta línia la Cambra de Barcelona, una de les entitats que més rellevància ha donat el sector, ha constat aquest divendres que el país “s’ha convertit en un centre de referència en termes de desenvolupament tecnològic a la New Space”. En aquesta línia, la corporació apunta que la indústria aeroespacial catalana —que tradicionalment s’ha centrat en els camps de la fabricació de satèl·lits, els llançaments espacials i la investigació— ha contribuït a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Aquestes millores han arribat a través de l’aplicació de solucions tecnològiques en diversos camps com la seguretat en el transport, la gestió d’emergències, la conservació dels recursos naturals, la lluita contra el canvi climàtic, les telecomunicacions o l’observació de la Terra, assegura la Cambra.

Més enllà de tot això, la corporació considera que l’espai és, juntament amb l’aeronàutica, “una de les indústries clau d’alt valor afegit per assegurar un creixement sostenible i resilient en el temps” pel país. A més, afegeixen que l’economia catalana, tradicionalment industrial, de petites i mitjanes empreses i amb un potent ecosistema emprenedor, investigador i tecnològic, té l’oportunitat de ser referent en aquest sector.

Alhora, la Cambra apunta que el sector aeroespacial té un retorn econòmic elevat i afegeix que, segons xifres de London Economics, per cada d’euro d’inversió pública a l’espai es generen entre 2 i 7 euros de retorn directe i entre 4 i 14 euros de retorn indirecte. Per altra banda, l’Agència Espacial Europea (ESA) estima que aquesta inversió pública es tradueix en un benefici de fins a 6 euros per a la societat. També el sector aeronàutic presenta xifres optimistes. Segons la Comissió Europea, es tracta d’una indústria que genera uns 405.000 llocs de feina, 130.000 milions d’euros d’ingressos i amb un paper protagonista en les exportacions, que es traduïa en uns 109.000 milions d’euros el 2019.

A més la Corporació també recorda que l’espai és una indústria tractora d’altres sectors econòmics no vinculats directament amb ell mateix, que poden desenvolupar solucions i serveis a partir de dades satel·litals. Alguns d’aquests sectors són també activitats d’alt valor afegit que abracen tecnologies digitals punteres com la intel·ligència artificial, la connectivitat 5G o el blockchain. En tercer lloc, com que és una activitat molt lligada a la recerca i el coneixement, el desenvolupament de tecnologies espacials ha conduït a avenços científics i tecnològics que han beneficiat el conjunt de la societat en diversos camps.

Per últim, la cambra també apunta que el sector aeronàutic requereix la construcció i millora d’infraestructures que permeten una millor connectivitat i comunicacions al territori. En aquest sentit, l’Aeroport de Lleida-Alguaire pot contribuir a la promoció de la innovació dels sectors aeronàutic/espacial i del seu ecosistema empresarial, així com la resta d’aeròdroms que depenen de la Generalitat de Catalunya.

Finalment, l’espai genera llocs de feina qualificats directes i indirectes, incloent-hi posicions d’enginyeria, tècniques, de fabricació i de suport, entre d’altres.