L’Agència Tributària publica els vehicles que pagaran l’impost al CO₂

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat aquest divendres el padró definitiu dels vehicles que hauran de pagar per l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO₂). Segons es pot despendre del llistat, es veuran afectats un total d’1,4 milions de contribuents i més d’1,7 milions de vehicles. En aquest sentit, tots els afectats hauran d’efectuar el pagament abans del 20 de novembre i des de l’ATC i la Generalitat preveuen recaptar un total de 51 milions d’euros que es destinaran íntegrament al Fons Climàtic i al Fons del Patrimoni Natural, segons ha detallat el Departament d’Economia i Hisenda. En concret, l’objectiu de l’administració catalana és invertir en accions de millora del medi ambient i fomentar la mobilitat sostenible, entre altres.

Amb la publicació d’aquest padró, aquests quasi 1,5 milions de contribuents ja poden consultar la quota que els correspon abonar i el període de pagament. Per poder fer-ho han d’accedir amb el NIF i la matrícula del seu vehicle concret o bé amb una identificació digital. Els vehicles que ja constaven al padró l’any anterior i van domiciliar el pagament rebran el càrrec al compte el pròxim 20 de novembre mentre que aquells que van tributar l’any passat, però no van domiciliar el pagament rebran una carta informativa, juntament amb una carta de pagament amb l’import que els pertoca ingressar.

Per altra banda, els vehicles de nova tributació hauran d’abonar l’import corresponent segons la data que s’indiqui a la notificació que rebran al seu domicili. D’altra banda, les persones que domiciliïn el pagament de l’impost a partir d’ara obtindran un 2% de bonificació de la quota per als propers exercicis. En cas que, en rebre la notificació per autoliquidar l’impost, s’hi trobi alguna dada incorrecta, es pot interposar un recurs accedint a la pàgina de consulta del padró.

Qui ha de pagar aquest impost?

La gran pregunta de tot plegat és quins són els vehicles que hauran de pagar aquest nou impost del Govern. Concretament, segons expliquen des de l’ATC, estan obligades a tributar per l’impost sobre les emissions de CO₂ aquelles persones, tant físiques com jurídiques, que durant el 2022 han tingut domicili fiscal a Catalunya i han estat titulars d’un vehicle. En concret, hi estan subjectes tots els turismes i motocicletes amb unes emissions oficials de més de 120 g/CO₂ per km i de més de 160 g/CO₂ per km, en el cas de les furgonetes. També hi estan obligades a pagar totes les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que, durant el 2022, hi han tingut un establiment, sucursal o oficina i han estat titulars d’algun vehicle domiciliat a Catalunya.

Per contra, estan exempts de tributar els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars, els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones i els vehicles adaptats per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda. Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els clàssics, per la seva part, gaudiran d’una bonificació del 100% de la quota i, a la pràctica, tampoc tributen. Així mateix, no han d’abonar l’impost els titulars de vehicles que no superin els 6 euros de quota a ingressar.