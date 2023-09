Catalunya és el territori amb la despesa turística més gran de l’estat

El turisme és una de les activitats econòmiques més importants de Catalunya i un dels principals actius de tot l’estat. Així ho confirmen les últimes dades de l’Institut Nacional d’Estadística en matèria, que certifiquen que fins al mes de juliol el país va ser el territori amb més despesa per part dels turistes internacionals amb un 19,3% del total de l’estat. A més, durant el juliol, Catalunya va ser el segon territori amb més despesa turística amb un 21,1% del total, només superat per les Illes Balears, que va acumular el 27,3% de la despesa. Aquestes dades són substancialment millors que les de l’any passat, ja que els turistes internacionals han augmentat un 12,7% la seva despesa a Catalunya aquest 2023.

En total, a Catalunya, cada visitant va gastar de mitjana 213 euros al dia durant el mes de juliol, 11 més que fa un any i 14 més que el 2019. En total, els turistes internacionals van gastar 2.925 milions d’euros, un 12,7% més que fa un any i un 2,15% per sota d’abans de l’esclat de la covid-19. Tot plegat ha estat perquè el país ha rebut un total de 2.319.824 turistes estrangers durant el juliol, un 16,2% més que el mateix mes de l’any passat, quedant-se només un 2,5% per sota dels registres del 2019. Al conjunt de l’Estat, però sí que es van superar les xifres prepandèmia, amb 10,1 milions de turistes, un 2,6% més que el mateix mes del 2019.

Augmenta la despesa dels turistes internacionals

Pel que fa a la despesa total dels turistes a l’estat, durant el mes de juliol va ser de 13.853 milions d’euros en total, la qual cosa suposa un augment del 16,4% respecte al mateix mes de 2022. A més de superar les xifres del 2022, la despesa turística d’enguany també supera per un 16,0% la del mateix mes de 2019. En total això fa que la despesa mitjana per turista hagi estat de 1.367 euros de mitjana, el que suposa un increment anual del 4,4%. En conseqüència, la despesa diària dels turistes també ha crescut, en aquest cas un 9,0%, fins als 185 euros.

Si mirem la despesa total durant els primers set mesos del 2023, ha augmentat un 25,3% respecte al mateix període de l’any anterior, assolint els 59.864 milions d’euros. Si la comparem amb les xifres del 2019, l’últim estiu previ a la pandèmia, la despesa dels turistes a l’estat espanyol ha crescut un 14,7%. Pel que fa a la durada de les visites, durant el mes de juliol va ser de 7,4 dies, la qual cosa suposa una reducció de 0,3 dies respecta el juliol de 2022.

El Regne Unit lidera el volum de turistes

Durant el juliol, els principals països emissors de turistes, pel que fa al nivell de despesa, van ser el Regne Unit (18,9%), França (10,8%) i Alemanya (10,1%). Concretament, la despesa dels turistes residents al Regne Unit va augmentar un 9,8%, mentre que la despesa dels francesos va augmentar un 21,8% i la dels alemanys un 4,5%. Pel que fa al global de l’any, el Regne Unit va ser el país amb major despesa acumulada (18,2%), seguit d’Alemanya (11,8%) i França (8,6%).