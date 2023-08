Bildin, el software valencià que revoluciona el sector de la construcció

El món de la construcció encara es troba a la cua dels sectors digitalitzats. En aquest sentit, mentre l’arquitectura dels edificis es modernitza dia a dia, els processos per crear-los encara són molt rudimentaris. En un intent per trobar la manera d’automatitzar la feina dels tècnics de la seva empresa, Pedro Agulló va arribar a la conclusió que el sector necessitava una eina digital que poguessin utilitzar els tècnics i constructors per optimitzar les tasques que es feien a l’obra. El que va començar com un projecte personal ha acabat convertint-se en Bildin, una start-up valenciana que ha creat un software que té per objectiu democratitzar la digitalització del sector de la construcció a un preu assequible per empreses de qualsevol mida.

“D’una necessitat personal vam descobrir una oportunitat de mercat”, explica el fundador de la start-up. No és la primera vegada que el valencià ha muntat una empresa, de fet, Bildin és la solució d’un problema que li va sorgir en la seva primera empresa. “El 2009 jo i els meus socis vam crear una constructora”, descriu Agulló, qui assegura que va iniciar el projecte de la seva empresa emergent després d’una exhaustiva recerca per trobar una manera àgil i assequible de digitalitzar el seu negoci. Segons Agulló, el mercat no tenia una solució que pogués resoldre tots els seus problemes, ja que tots els softwares del moment estaven molt més centrats en la part de finances i no tant en les necessitats dels tècnics. “La nostra solució està pensada per ajudar als tècnics d’una obra a optimitzar la seva feina”, específica el fundador.

Amb un total de més de mitja dotzena de treballadors i gairebé un centenar d’empreses com a clients, Bildin es converteix en una solució disruptiva que combina la digitalització amb la clara necessitat que tenen els tècnics constructors de tenir controlades les despeses d’una obra. Amb tan sols un mes i mig de vida del producte, però anys de preparació, la start-up entra al mercat per expandir-se dins l’estat espanyol, però amb la mirada posada a Llatinoamèrica, el seu pròxim destí.

L’eina que ha creat l’equip de Bildin no només s’utilitza per automatitzar processos, com per exemple els pressupostos o les demandes de material, sinó que també es connecta amb qualsevol programari que utilitzin els departaments de finances de la companyia. “Volíem trobar una solució que pogués connectar-se amb qualsevol software empresarial ja existent i així facilitar la feina dels tècnics”, explica Agulló, qui, a més, assegura que d’aquesta manera els treballadors no han de canviar les eines que utilitzen sinó afegir-ne una de nova. Tanmateix, Agulló també explica que la seva solució es converteix en un company essencial pels tècnics, ja que des del primer moment es necessita tenir controlats tots els processos en una obra: “Millora la construcció quan en un sol clic pots tenir controlat tot allò que et gastaràs o necessites”,.

Un model de subscripció assequible

Un dels paràmetres clau que presenta Agulló de Bildin és l’accessibilitat. En termes de despesa, moltes empreses constructores no es poden permetre un software que automatitzi alguns processos, ja que es necessita una gran quantitat de capital i no totes les companyies tenen els recursos suficients per invertir en digitalització. És per això, que Bildin ha buscat una manera de tenir un model de subscripció competitiu i a la vegada a un preu realista: “Arribar a totes les companyies que ho necessitin és l’objectiu”, reconeix el fundador. A més, el model de la start-up valenciana no té permanència, per tant, en qualsevol moment la companyia pot deixar de fer servir el seu producte sense necessitat de pagar un preu addicional.

Pel que fa al preu de la solució, Agulló afirma que alguns consultors els van aconsellar que no tinguessin un preu públic, sinó que depengués de la grandària o la quantitat de treballadors de la companyia. Tot i això, el fundador confirma que la seva idea era “democratitzar la digitalització de la construcció” i, per tant, no volien crear un producte exclusiu. “El sector de la construcció està molt poc avançat i una solució com la nostra pot ajudar a millorar la situació”, repeteix Agulló.

Un mercat sense competència

El fundador de Bildin també afirma que no tenen competència, ja que ningú en el mercat s’ha centrat a solucionar el problema que ells plantegen. En aquest sentit, hi ha moltes empreses que es dediquen a la digitalització de pimes, però no tantes que treballin en el vertical de la construcció. A més, Agulló suma un altre fet que el diferencia de la competència: “No hi ha eines especialitzades pels tècnics”. D’aquesta manera, el fundador fa referència als softwares que ja hi ha al mercat, però que treballen per facilitar les operacions de finances, no tant de la construcció dels edificis. “Una eina que optimitza processos en l’àmbit tècnic com nosaltres encara no l’hem trobat”, explica el fundador de la start-up valenciana.

Amb una clara aposta per la digitalització, Bildin entra al mercat per intentar fer-se un lloc i convertir-se en el referent dels softwares de digitalització en el món de la construcció. Gràcies a la seva tecnologia pròpia ja han aconseguit arribar a un centenar d’usuaris i la connectivitat amb altres models de programari és una de les propostes que Agulló assegura que “els farà ser més atractius”. la start-up valenciana, a més, no només busca aconseguir fer-se un lloc al mercat sinó que vol acabar amb la manca de digitalització del sector, perquè tal com explica Agulló: “No pot ser que construïm edificis amb la domòtica més avançada i els nostres processos encara no estiguin automatitzats”.