Bildin, el software valenciano que revoluciona el sector de la construcción

El mundo de la construcción todavía se encuentra a la cola de los sectores digitalizados. En este sentido, mientras la arquitectura de los edificios se moderniza día a día, los procesos para crearlos todavía son muy rudimentarios. En un intento para encontrar la manera de automatizar el trabajo de los técnicos de su empresa, Pedro Agulló llegó a la conclusión que el sector necesitaba una herramienta digital que pudieran utilizar los técnicos y constructores para optimizar las tareas que se hacían a la obra. El que empezó como un proyecto personal ha acabado convirtiéndose en Bildin, una start-up valenciana que ha creado un software que tiene por objetivo democratizar la digitalización del sector de la construcción a un precio asequible por empresas de cualquier medida.

«De una necesidad personal descubrimos una oportunidad de mercado», explica el fundador de la start-up. No es la primera vez que el valenciano ha montado una empresa, de hecho, Bildin es la solución de un problema que le surgió en su primera empresa. «El 2009 yo y mis socios creamos una constructora», describe Agulló, quien asegura que inició el proyecto de su empresa emergente después de una exhaustiva investigación para encontrar una manera ágil y asequible de digitalizar su negocio. Según Agulló, el mercado no tenía una solución que pudiera resolver todos sus problemas, puesto que todos los softwares del momento estaban mucho más centrados en la parte de finanzas y no tanto en las necesidades de los técnicos. «Nuestra solución está pensada por ayudar a los técnicos de una obra a optimizar su trabajo», específica el fundador.

Con un total de más de media docena de trabajadores y casi un centenar de empresas como clientes, Bildin se convierte en una solución disruptiva que combina la digitalización con la clara necesidad que tienen los técnicos constructores de tener controladas los gastos de una obra. Con tan solo un mes y medio de vida del producto, pero años de preparación, la start-up entra al mercado para expandirse dentro del estado español, pero con la mirada puesta en Latinoamérica, su próximo destino.

La herramienta que ha creado el equipo de Bildin no solo se utiliza por automatizar procesos, como por ejemplo los presupuestos o las demandas de material, sino que también se conecta con cualquier software que utilicen los departamentos de finanzas de la compañía. «Queríamos encontrar una solución que pudiera conectarse con cualquier software empresarial ya existente y así facilitar el trabajo de los técnicos», explica Agulló, quienes, además, asegura que de este modo los trabajadores no tienen que cambiar las herramientas que utilizan sino añadir una de nueva. Aun así, Agulló también explica que su solución se convierte en un compañero esencial por los técnicos, puesto que desde el primer momento se necesita tener controlados todos los procesos en una obra: «Mejora la construcción cuando en un solo clic puedes tener controlado todo aquello que te gastarás o necesitas»,.

Un modelo de suscripción asequible

Uno de los parámetros clave que presenta Agulló de Bildin es el accesibilidad. En términos de gasto, muchas empresas constructoras no se pueden permitir un software que automatice algunos procesos, puesto que se necesita una gran cantidad de capital y no todas las compañías tienen los recursos suficientes para invertir en digitalización. Es por eso, que Bildin ha buscado una manera de tener un modelo de suscripción competitivo y a la vegada a un precio realista: «Llegar a todas las compañías que lo necesiten es el objetivo», reconoce el fundador. Además, el modelo de la start-up valenciana no tiene permanencia, por lo tanto, en cualquier momento la compañía puede dejar de usar su producto sin necesidad de pagar un precio adicional.

En cuanto al precio de la solución, Agulló afirma que algunos consultores los aconsejaron que no tuvieran un precio público, sino que dependiera del tamaño o la cantidad de trabajadores de la compañía. Aun así, el fundador confirma que su idea era «democratizar la digitalización de la construcción» y, por lo tanto, no querían crear un producto exclusivo. «El sector de la construcción está muy poco avanzado y una solución como la nuestra puede ayudar a mejorar la situación», repite Agulló.

Un mercado sin competencia

El fundador de Bildin también afirma que no tienen competencia, puesto que nadie en el mercado se ha centrado a solucionar el problema que ellos plantean. En este sentido, hay muchas empresas que se dedican a la digitalización de pymes, pero no tantas que trabajen en el vertical de la construcción. Además, Agulló suma otro hecho que lo diferencia de la competencia: «No hay herramientas especializadas por los técnicos». De este modo, el fundador hace referencia a los softwares que ya hay al mercado, pero que trabajan para facilitar las operaciones de finanzas, no tanto de la construcción de los edificios. «Una herramienta que optimiza procesos en el ámbito técnico como nosotros todavía no lo hemos encontrado», explica el fundador de la start-up valenciana.

Con una clara apuesta por la digitalización, Bildin entra al mercado para intentar hacerse un lugar y convertirse en el referente de los softwares de digitalización en el mundo de la construcción. Gracias a su tecnología propia ya han conseguido llegar a un centenar de usuarios y la conectividad con otros modelos de software es una de las propuestas que Agulló asegura que «los hará ser más atractivos». la start-up valenciana, además, no solo busca conseguir hacerse un lugar en el mercado sino que quiere acabar con la carencia de digitalización del sector, porque tal como explica Agulló: «No puede ser que construimos edificios con la domótica más avanzada y nuestros procesos todavía no estén automatizados».