El preu del carburant marca un nou rècord i encadena dos mesos a l’alça

Els carburants encadenen dos mesos de preus a l’alça. Segons les dades publicades aquest dijous al Butlletí Petrolier de la Unió Europea, durant els últims set dies el preu de la gasolina a les estacions de servei de l’Estat s’ha enfilat fins als 1,721 euros el litre, un 0,7% més que la setmana anterior, i continua en el seu valor màxim de l’últim any. Pel que fa al dièsel, ha arribat als 1,612 euros el litre, el que es tradueix en una pujada del 0,68% en comparació a la setmana passada. Aquesta dada és la més alta des del mes de febrer, en altres paraules, la més alta de la primera meitat de l’any.

L’espiral d’augment del preu del combustible va començar a finals de juliol, coincidint amb les vacances d’estiu. En aquest sentit, com més gent va decidir marxar de casa i agafar el cotxe, més va pujar la demanda i, per tant, també va augment el preu del combustible. A part, la publicació també assegura que les pujades també es poden atribuir a l’encariment del barril de Brent. Des de començaments de l’estiu, el litre de gasolina acumula un increment en el preu del 8,17%, mentre que el gasoil suma una pujada del 12,18%. Amb el repunt d’aquesta setmana, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres de gasolina costa uns 94,65 euros i de dièsel uns 88,7 euros.

Els preus no superen els màxims del 2022

Fa un any, quan hi havia en vigor la bonificació de 20 cèntims el litre de carburant per part del govern espanyol, el litre de gasolina se situava en els 1,59 euros i el dièsel en els 1,68 euros -amb el descompte aplicat-. Tot i que enguany els preus són més alts que aleshores, encara no assoleixen els màxims de dos euros el litre que es van assolir a principis de l’estiu passat.