Una empresa catalana crea un biomaterial per regenerar ecosistemes marins

L’empresa catalana Ocean Ecostructures ha desenvolupat un biomaterial innovador per regenerar els ecosistemes marins. Segons informa la mateixa empresa, aquest material és un derivat de diferents subproductes de la indústria siderúrgica i agroalimentària, que s’utilitza per a la construcció d’estructures per regenerar diferents ecosistemes marins. Amb el desenvolupament d’aquest material, la companyia catalana ha començat una prova pilot del projecte a la costa de Vilanova i la Geltrú al llarg d’aquest estiu.

En concret, el producte final es compon de restes d’escòria blanca, residus provinents de la indústria siderúrgica, i closques d’ou i de bivalves (com els musclos o les ostres), procedents de la indústria agroalimentària, que donen lloc a un nou material conglomerat. La prova pilot iniciada el passat mes de juliol consisteix en la implantació de les primeres mostres del material al fons marí, a l’observatori OBSEA del centre SARTI de la UPC. En el marc de la prova, també s’analitzarà la resistència del material i el seu comportament al llarg del cicle de vida. Un cop superada aquesta fase, s’imprimiran mitjançant tecnologies 3D els dissenys definitius, que seran semblants a una roca natural. Ocean Ecostructures i els socis del projecte provaran altres materials per trobar-ne el definitiu, que esperen aconseguir el 2024, que compleixi amb els objectius.

Per a realitzar aquest projecte, Ocean Ecostructures ha comptat amb el suport i una ajuda econòmica de més de 392.000 euros per part d’ACCIÓ a través de la línia d’ajuts Nuclis d’R+D empresarial. El projecte també té la cooperació del centre SARTI de la UPC (centre TECNIO) i l’empresa BarnaSteel, així com amb la col·laboració del centre tecnològic Leitat.

D’acord amb la directora d’operacions de l’empresa, Mireia de Mas, “amb aquest procés es fomenta l’economia circular, ja que com a matèria primera es fan servir subproductes i excedents de dues indústries que, d’altra manera, serien considerats residus i no es reaprofitarien”. Alhora, De Mas afegeix que “a través de la nostra tecnologia podem desenvolupar estructures basades en substrat natural que afavoreixen la formació de nous hàbitats per les espècies marines, i així aconseguim reduir també la petjada de carboni en aquest procediment de regeneració ambiental”.

Ocean Ecostructures es va fundar el 2020 i té seu a Barcelona. L’empresa col·labora amb diversos centres científics de referència com el CSIC, la UPC i entitats privades referents del sector.