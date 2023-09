L’atur repunta a Catalunya en 7.516 persones a l’agost

Nou repunt de l’atur a Catalunya. Segons les dades publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social, durant l’agost el país va registrar un augment de la desocupació en 7.516 persones, una alça del 2,27% respecte del juliol, i ja frega les 339.000. D’aquesta manera, el país encadena dos mesos consecutius de pujades de la població sense feina. Catalunya, a més, lidera una tendència que es nota al conjunt de l’Estat: tal com apunta el ministeri, només una regió ha aconseguit reduir la xifra de persones aturades –La Rioja, amb un descens testimonial de 49 persones-, mentre que el País Valencià registra prop de 3.200 aturats mes que al juliol i Madrid i Andalusia superen els 2.800 addicionals.

Si es compara amb el mateix mes de l’any anterior, però, el mercat de treball català es pot apuntar una millora substancial. En comparació amb el setembre del 2022, Catalunya tanca l’agost amb 12.073 persones aturades menys, una caiguda del 3,44%. De fet, si s’integra la dada a la sèrie històrica, es tracta del millor agost pel que fa a atur dels darrers 15 anys, d’ençà del 2008, just abans de la crisi financera. Al conjunt de l’Estat, els resultats són similars: durant el mes d’agost, l’atur al mercat espanyol ha augmentat en 24.826 persones, i ja supera el llindar dels 2,7 milions. Tot i això, com en el cas català, la dada de desocupació és la millor en dècada i mitja.

L’acceleració de l’atur en comparació amb el juliol ha estat similar a totes les demarcacions del país. Si bé Barcelona concentra la majoria de noves persones aturades (+5.431), l’augment percentual és pràcticament el mateix a les quatre regions. Mentre que a la capital la desocupació creix un 2, 19%, a Girona es registra un increment del 2,52% (+734 aturats); pràcticament idèntic al de Tarragona (2,46%, +944 aturats) i Lleida (2,49%, +407 aturats).

Un cambrer a un establiment a la Plaça Reial / EP

Els serveis, els grans damnificats

Segons les dades del ministeri de Treball, ha estat el sector serveis el que ha concentrat un major nombre de nous aturats al país, amb més de 7.000 en només un mes. L’augment de l’atur a la construcció o a la indústria són molt més modestos: mentre que al sector manufacturer la xifra de persones sense ocupació escala en 770 respecte del juliol, en la construcció creix en prop de 540 persones. Al sector agrícola, per altra banda, hi ha un retrocés gairebé testimonial de l’atur, d’unes 87 persones.

L’afiliació, també a la baixa

Si s’observen les dades d’ocupació, també registra una frenada respecte del juliol que es tempera quan la comparativa és interanual. Durant l’agost el país va perdre 60.318 afiliats a la Seguretat social, i es queda per sota dels 3,7 milions. Tot i això, si el punt de partida és l’agost del 2022, hi ha un increment de l’afiliació de més de 100.000 persones, el que suposa una millora propera al 3%. Quant als nous contractes, però, el país registra un retrocés substancial: es van signar a Catalunya 167.600 acords laborals durant l’agost, uns 77.000 menys que al juliol (-31,55%), i fins a 40.322 menys que durant el mateix mes de l’any anterior (-19,4%). Del total de contractes signats, la gran majoria, més de 98.000, van ser temporals; mentre que poc més de 69.500 van tenir caràcter indefinit.

Moncloa troba alicients

Des del govern espanyol en funcions celebren el que consideren un “any molt dinàmic” en el mercat laboral. Per al ministre de la Seguretat Social José Luís Escrivá, el comportament de l’afiliació és “especialment positiu” fins a l’agost. El titular de la cartera d’Inclusió subratlla la creació desestacionalitzada de llocs de treball, que amb 482.000 noves feines fins a l’agost, supera ja la del conjunt del 2022. Per la seva banda, la ministra de Treball Yolanda Díaz destaca la “millora de la qualitat del mercat laboral”, principalment per la reducció de nous contractes temporals. Tot i això, la vicepresidenta segona reconeix que “encara queda molta feina a fer” en àmbits com l’atur juvenil o la qualitat del mercat laboral per a les dones.