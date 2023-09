Barcelona, segona millor ciutat d’Europa per invertir en biotecnologia

L’ecosistema d’innovació a Barcelona cada cop és més potent i abraça més sectors. Un dels que més potent està esdevenint és tot el que té a veure amb el sector de la Salut, el que fa que moltes startups i empreses internacionals posin la seva mirada a la capital catalana per establir-s’hi i desenvolupar la seva activitat. De fet, Barcelona ha esdevingut la millor ciutat del sud d’Europa per fundar una startup i ara, segons l’informe CPHI Annual Report, Barcelona és la segona millor ubicació europea per a la inversió del sector biotecnologia. Aquest estudi s’ha publicat amb motiu de la celebració del CPHI, el congrés mundial del sector farmacèutic que se celebrarà a Barcelona del 24 al 26 d’octubre.

En aquesta ocasió, l’estudi mostra com Barcelona només està per darrere de Londres per a la inversió en biotecnologia i molt per davant de grans capitals europees com Berlín o de París. En concret, la classificació puntua les oportunitats d’inversió més productives per a les empreses biotecnològiques i per a les de nova creació. De fet, els executius farmacèutics internacionals que han aportat les seves opinions per a l’elaboració de l’informe aconsellen que Barcelona només necessita “augmentar els recursos per a la fabricació” o oferir “oportunitats potencials per a la inversió entrant com ara exempcions fiscals o programes d’inversió” per a veure un canvi considerable en les perspectives. A més, el 53% d’aquests executius enquestats preveu que l’aplicació de mesures d’aquest tipus convertiria Catalunya en una alternativa més atractiva que el Regne Unit i Suïssa com a seu europea de companyies farmacèutiques nord-americanes.

Espanya guanya potencial

Gràcies a aquesta millora de Barcelona en el sector, l’estat espanyol també ha guanyat posicions dins d’aquest estudi, col·locant-se com el sisè país del món, i el tercer d’Europa, amb més potencial de creixement per al 2024 com a productor de medicaments. En aquesta línia, Espanya guanya diverses posicions en el rànquing de potencial de creixement per al 2024 entre les principals economies farmacèutiques.

Així, Espanya aconsegueix la millor nota en la història d’aquesta classificació amb un increment del 17,8% respecte a l’any passat, amb la qual puja 7 llocs fins a la sisena posició mundial, només per darrere l’Índia, els Estats Units, la Xina, Alemanya i Suïssa. En l’àmbit europeu, Espanya se situa en tercer lloc, superant les grans economies com Regne Unit, Itàlia o França i col·locant-se pràcticament al mateix nivell que Suïssa. Així mateix, l’estat també sobresurt en l’índex de competitivitat global del sector, amb una millora del 12,1%, la més gran de tots els països analitzats.

Després de conèixer aquestes dades sobre Barcelona i l’estat, la directora de marca de CPHI Barcelona, Sherma Ellis-Daal, comenta que “és molt oportú” que en l’any que el congrés torna a Barcelona “Espanya hagi avançat tantes posicions al nostre rànquing de països productors de medicaments i la capital catalana aconsegueixi el segon lloc a l’Índex Biotecnològic Europeu”. Alhora, afegeix que “aquests ràpids augments apunten excel·lents perspectives de creixement per a la indústria farmacèutica el 2024 i perquè Barcelona continuï el seu ascens com a centre de biotecnologia i biociències d’importància mundial”.

La fira mundial farmacèutica torna a Barcelona

CPHI Barcelona, la trobada líder per a la indústria farmacèutica a escala mundial, se celebrarà a Barcelona. Aquest congrés reunirà més de 1.800 expositors i professionals de 171 països, representant tota la cadena de subministrament farmacèutica, inclosos fabricants i proveïdors. “Algunes de les raons per les quals hem decidit tornar a portar la CPHI a Barcelona són la força del sector farmacèutic a la regió, les seves competitives plantes de fabricació i les biotecnologies emergents. Tot això es reflecteix en els resultats del nostre informe, que ha donat un vot massiu de confiança a la capital catalana i a les perspectives de creixement de la seva indústria farmacèutica per al 2024. L’esdeveniment és un veritable gresol d’idees, empreses i tecnologies, és el que fa que CPHI sigui tan especial i estigui al cor del creixement de la indústria farmacèutica, no només a Catalunya i Espanya aquest any, sinó a escala mundial”, afegeix Ellis-Daal .