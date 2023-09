La química i l’automòbil tornen a protagonitzar les exportacions catalanes

El juny torna a deixar un important increment en les exportacions catalanes. Les vendes als mercats exteriors de les empreses del país es van enfilar durant el sisè mes de l’any fins als 9.401 milions d’euros. La xifra, segons les dades de l’Idescat, suposa un increment interanual de l’11,9%. Com ja ve sent tendència durant els darrers mesos -així com en l’acumulat del semestre- la majoria de branques industrials registren augments de la facturació a l’estranger, excepte sectors més afectats per la crisi inflacionista com són l’energia, el metall o la maquinària industrial. Entre els grans guanyadors de les exportacions catalanes, la indústria química lidera el sector exterior durant el juny; seguida per l’automòbil i l’alimentació, totes elles per sobre de les 10 xifres.

El sector químic, segons l’institut estadístic, registra durant el mes una facturació exterior total de 2.763,9 milions d’euros, un 13,3% més que un any abans, quan els ingressos de les empreses que en formen part van voltar els 2.440 milions. La segueix l’automòbil, que lidera amb molt el creixement any a any de les indústries catalanes als mercats internacionals: segons Idescat, l’exportació de vehicles a motor va reportar a les empreses del país 1.699,5 milions d’euros, un creixement interanual de 735 milions. Així, després d’un any de mals resultats en què el sector del cotxe va patir les conseqüències del trencament de les cadenes de subministra, a tancament de semestre del 2023 registra una acceleració del 76,2% any a any.

També per sobre dels 1.000 milions d’euros facturats apareix el sector de l’alimentació. Els aliments i begudes van reportar a les empreses catalanes amb negoci a l’exterior uns ingressos de 1.200 milions d’euros durant el juny, un increment del 6,1% respecte del 2022. L’alça absoluta, segons Idescat, ha fregat els 70 milions d’euros en comparació amb el mateix mes del curs anterior. L’encara elevada inflació alimentària marca la tendència d’un sector que es consolida com el tercer més prolífic del país als mercats internacionals. Molt per sota apareix el sector dels equips elèctrics i electrònics, que registra un increment del 4,5% respecte del 2022, fins als 557 milions d’euros.

Retrocessos limitats

Segons les dades de l’Idescat, només tres sectors concrets registren un retrocés exportador al juny. Arrossegat per la davallada de preus dels darrers mesos, el sector energètic acumula una facturació exterior de 277,1 milions d’euros, un 11,7% menys que un any abans, segons les dades de l’Idescat. També fa un pas enrere el sector metal·lúrgic, amb unes exportacions per valor de 487,4 milions d’euros, un retrocés proper als 46 milions en termes interanuals (-8,6%). Les empreses dedicades a la maquinària i equips mecànics, per la seva banda, van registrar durant el sisè mes de l’any uns ingressos exteriors de 513 milions d’euros, una contracció del 8,6% any.