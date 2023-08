Cotxes, perfums i pastilles: les estrelles de les exportacions catalanes

Les exportacions ja són el gran motor del creixement econòmic català. Com indicava una recent anàlisi de conjuntura econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona, amb un creixement de més d’un 4% previst per als dos pròxims cursos, les vendes internacionals de les empreses del país es consoliden com el gran protagonista del sector privat. En l’apartat d’ingressos, Catalunya va de rècord en rècord: el darrer informe comercial del Ministeri d’Indústria confirma que el valor de les exportacions catalanes va escalar durant el primer semestre fins als 53.217 milions d’euros, un lideratge rotund a l’Estat. Les empreses catalanes, de fet, aporten més del 26% del mercat exterior espanyol, molt per sobre de qualsevol altre territori –qui més s’hi apropa, la Comunitat Autònoma Madrilenya, amb prou feines supera els 28.000 milions d’euros–.

Si bé les capacitats productives del país són diverses –l’alimentació o el vi han millorat els seus registres exportadors tot i una conjuntura poc favorable–, hi ha dos protagonistes absoluts: entre el poderós sector químic del país i l’expansiu automòbil, segons Indústria, generen més de 25.000 milions d’euros en facturació forana, prop de la meitat del conjunt del país. En l’àmbit de la mobilitat, la presència d’un fabricant del nivell de Seat i Cupra al territori serveix de catalitzador per al creixement d’una branca productiva que exporta de la mà de gegants com Ficosa, Mahle, Gestamp o Zanini; mentre que la intensa aposta pel vehicle elèctric que s’ha concretat a l’antiga Nissan, amb la presència de QEV o Silence, fa albirar resultats encara millors. Per la seva banda, les potents farmacèutiques catalanes, com ara Almirall, Reig Jofre o Grifols, es connecten amb el complex petroquímic tarragoní per generar valors milionaris als mercats exteriors.

Química bàsica

Cap sector a Catalunya s’apropa encara a la potència exportadora de la indústria química. Segons les xifres ministerials, el conjunt del sector acumula durant el primer semestre una facturació exterior de 16.228 milions d’euros, un 30,5% del total de les vendes internacionals del país. Dins el conjunt de la indústria, de les més diverses en l’àmbit català, crida l’atenció el bon resultat de les empreses de productes i preparats per a perfumeria i cosmètica. Tal com recull l’institut estadístic, acumulen un valor de vendes a l’exterior de 1.493 milions d’euros els cinc primers mesos de l’any, amb dos períodes –el març i el maig– per sobre dels 300 milions. La xifra suposa un important augment interanual, d’uns 240 milions d’euros respecte dels 1.251 registrats en el mateix període del 2022. També destaquen els productes de química orgànica, amb una facturació fins al maig de 2.359 milions.

Píndoles i càpsules

Segons l’informe sectorial de l’Agència per a la competitivitat de l’empresa Acció, Catalunya compta amb més d’un centenar d’empreses farmacèutiques, que representen en el seu total el 47% de la facturació del conjunt del sector de la salut al país. Aquest volum respon, en bona manera, al gran rendiment que el subsector registra als mercats internacionals. Segons les dades d’Idescat, les vendes de productes farmacèutics fora de les fronteres de l’Estat van reportar a les empreses catalanes un total de 3.807 milions d’euros en el període estudiat, amb un gran mes de març en què es van facturar més de 1.000 milions. Si bé el creixement interanual no és tan espectacular com en el cas de l’automòbil, l’alça no es pot pas rebutjar: respecte dels primers cinc mesos del 2022, les empreses del sector registren un augment de la facturació de més de 500 milions d’euros.

Imatge de la fàbrica de Reig Jofre / EP

Els medicaments, en aquest àmbit, lideren amb molt la taula. Les medicacions dosificades –píndoles, pastilles, càpsules i altres derivats– van generar un valor exportador de més de 2.776 milions d’euros, la major part del total de la facturació del sector. A aquest muntant cal afegir el molt més modest extret de la venda de medicaments sense dosificar que, segons les dades de l’Idescat, es va alçar entre el gener i el maig per sobre dels 192 milions d’euros.

El gir espectacular del cotxe

Després de dos anys de rendiments dubtosos a causa del trencament de la cadena de subministraments que va seguir a la pandèmia, el sector automobilístic català torna a ocupar la primera plana. Segons les darreres dades del ministeri, el conjunt de la cadena de valor de l’automòbil al país va generar un valor de més de 8.200 milions d’euros durant els sis primers mesos de l’any, amb un saldo exterior de més de 400 milions d’euros. Tot i la diversitat de processos que es donen dins aquesta branca industrial, el cotxe és, amb certa diferència, el rei.

Les dades de l’Idescat així ho confirmen: fins al maig –el darrer mes de què es disposen xifres catalanes– les vendes exteriors d’automòbils i turismes van escalar fins als 4.876 milions d’euros. En concret, el cinquè mes de l’any és el millor de la sèrie històrica, amb un valor d’exportacions superior als 1.200 milions; després d’haver ultrapassat ja durant el febrer els nou zeros. Si es compara amb el mateix període de l’any anterior, el salt és considerable: durant els cinc primers mesos del 2022, el valor de les exportacions de turismes i altres automòbils privats es va quedar en uns 2.831 milions d’euros.

El producte final, així, lidera amb molt la cadena de valor del sector. Tot i això, els seus proveïdors no es van quedar gaire enrere. Fins al maig, les empreses dedicades a la fabricació i comercialització de components i accessoris per a l’automòbil van facturar als mercats internacionals uns 1.877 milions d’euros, amb un mes de març especialment intens en què es van exportar productes per valor de més de 720 milions. Com en el cas anterior, el creixement interanual sembla difícil de creure: en el mateix període del 2022, la facturació exterior de les firmes catalanes de components i accessoris es va quedar en uns 866 milions –poc més que només en el març d’enguany–. Durant la sèrie anual completa del curs passat, de fet, només al setembre es van superar els 200 milions d’euros; mentre que enguany, només al gener es va quedar per sota d’aquest llindar.