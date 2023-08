Unes famoses hamburgueses valencianes obriran nou local a Barcelona

La signatura d’hamburgueseries, The Fitzgerald, celebra el seu desè aniversari aquest 2023 i preveu obrir dos nous locals propis i deu franquícies en diferents ciutats de l’estat espanyol, entre elles Barcelona. Tot i que no han especificat si la capital catalana es quedarà amb un local propi o una franquícia, l’aposta pel país dels valencians és evident. De fet, en un comunicat aquest dimarts, la marca ha assegurat que encara hi ha localitzacions per confirmar, però que l’objectiu és tenir una cinquantena de restaurants abans del 2024 i més d’un centenar el 2028. Amb això, doncs, també esperen aconseguir l’objectiu de facturació d’enguany que implica aconseguir superar els 20 milions d’euros i arribar als 35 milions pel 2028.

Aquest 2023 l’objectiu és expandir-se. Un dels destins de la marca és Barcelona, però també ha decidit obrir més establiments a altres parts de l’estat espanyol, com per exemple, Granada, Sevilla, Múrcia i Badajoz. A més, enguany també estrenaran un nou food truck per mantenir la seva presència en esdeveniments de l’Estat i obrirà una nova línia de negoci perquè els clients puguin gaudir de les hamburgueses en els seus actes privats i d’empresa, amb l’objectiu de triplicar les vendes obtingudes.

Premis i expansió pel País Valencià

El restaurant d’hamburgueses gourmet va obrir el seu primer local a Torrent i es va consolidar al País Valencià com a referent en el segment del casual food. El que va començar en 2013 amb la “il·lusió” de dos germans valencians, Mario i Carlos Gelabert, és actualment una companyia que va facturar el 2022 més de 17 milions d’euros a l’any, amb una plantilla de 380 treballadors, i va vendre més d’1,5 milions d’hamburgueses.

Seguidament, el 2016 va obrir a Castelló i el 2018 va obtenir premis com el de Millor Burger d’Espanya a la The Champions Burger Madrid. També va consolidar el delivery com a canal de venda i va crear The Fitz Truck per a portar el seu producte a esdeveniments i festivals. Ara compta amb una xarxa de restaurants a l’Estat composta per 23 establiments, repartits entre el País Valencià, Madrid i Albacete i, en poc temps s’hi afegirà Barcelona.