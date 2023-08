Els diumenges comercials reobren el debat sobre la qualitat del turisme barceloní

El mes de setembre finalitza el segon any dels diumenges comercials, la iniciativa barcelonina que permet a les botigues del centre de la capital catalana obrir tan festius com diumenges. Gairebé dos anys després del pacte entre el sector públic i el privat i a l’equador de la finalització d’aquest contracte, el balanç que en fan les entitats és positiu, però sense oblidar que és una mesura que no està destinada ni a locals ni a petites empreses sinó que va més lligat a les grans companyies i el turisme. Tot i això, hi ha aquells que defensen aquesta norma com a alguna cosa més que un accelerador de la recuperació del comerç després de la pandèmia. Amb tot, doncs, continua sent una mesura controvertida, amb un costat encantat perquè Barcelona es converteixi en una ciutat referent en termes de comerç i l’altre preocupat per la classe de turisme que s’atraurà si mesures com aquesta es perpetuen.

“Aquesta norma només ha beneficiat a botigues de luxe i franquícies“, critica Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç. Aquesta entitat fou una de les que van firmar el pacte ara farà gairebé dos anys. De fet, Puig assegura que en aquell moment va ser una decisió “consensuada”, ja que la repercussió comercial de la covid havia acabat amb les esperances de recuperar de manera àgil el comerç de la capital. En un primer moment es va triar la zona del centre perquè tinguessin la possibilitat d’obrir els diumenges, una decisió que ara el president de Barcelona Comerç reconeix que “ha funcionat molt bé a Passeig de Gràcia, però no a altres zones”. En aquest sentit, ell mateix explica que obre un debat per reflexionar sobre “la qualitat del turisme”, ja que “no sé si Barcelona busca aquesta massificació”.

Una opinió molt diversa té el president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené qui reconeix que efectivament és una mesura pel comerç amb demanda turística i no per a tot el comerç, però que precisament aquest ja era l’objectiu de la normativa i, per tant, està complint la seva funció. “No es pretén que obri tot el comerç de la ciutat, com pot passar per Nadal, sinó que se centra en les zones de màxima afluència turística de la ciutat com passa en altres capitals turístiques del món”.

“No van haver-hi discrepàncies amb la necessitat d’obrir els diumenges després de la pandèmia, però hem d’acceptar que ha estat una mesura més per als grans que pels petits”, explica Àlex Goñi, president de Pimec Comerç, una altra de les entitats que va donar suport a la iniciativa. Tanmateix, també argumenta que d’aquí a dos anys, quan es torni a plantejar aquesta mateixa qüestió s’haurà de reflexionar perquè “està clar que la realitat de la covid ja ha canviat”. Goñi, però, deixa clar que des de Pimec Comerç “no creuen en aquesta iniciativa” ni ara ni en el moment que van firmar, però el president de l’entitat explica que en aquell moment era una solució per recuperar el comerç perdut durant la pandèmia.

Dos turistes a la plaça Catalunya de Barcelona / David Zorrakino – Europa Press

La tercera branca d’aquesta equació és la ja mencionada Barcelona Oberta, qui, contràriament a les dues primeres opinions, estan molt satisfets amb la iniciativa i esperen que no sigui una mesura pal·liativa per a la pandèmia sinó que es quedi per sempre. Núria Paricio, directora general de l’entitat assegura que aquesta norma “permet projectar al món la imatge de la Barcelona que volem: una ciutat de referència mundial en shopping“. A més, Paricio també insisteix que tot i ser una mesura pensada pel turisme no és del tot cert que la gran majoria de comerços se’n beneficiïn, tal com apuntava Puig: “D’entre el comerç de centralitat de Barcelona adherit als eixos de Barcelona Oberta hi ha una gran majoria d’establiments que decideixen obrir i altres que per la seva categoria d’activitat o per la tipologia de clientela a qui van adreçats prefereixen no fer-ho”. En altres paraules, Paricio reconeix que els establiments que no tenen clients turistes no tenen la necessitat d’obrir el diumenge.

Barcelona, una ciutat referent en comerç

Els representants de les tres entitats sí que coincideixen en acceptar que aquesta mesura està feta pels turistes, és a dir, les zones on s’implementa està destinat a una classe de comerç que no fan els habitants de Barcelona. “Siguem sincers, aquesta normativa no afecta els locals, aquí no tenim cultura de compra els festius”, repeteix Puig. Així doncs, queda més que clar que és una iniciativa per atraure turisme al centre de la ciutat. “La gent de casa no va a comprar un diumenge, llevat que sigui algun aliment”, afegeix Goñi. És per això, que el debat sobre el turisme barceloní està sobre la taula, ja que la capital catalana es vol convertir en un referent comercial, però encara no hi ha cap certesa sobre el preu que haurà de pagar.

“Barcelona és una ciutat molt ben posicionada en terme de compres, que rep milions de turistes a l’any, i no té sentit que les botigues tanquin els diumenges, és un servei que ha d’oferir als visitants, com qualsevol altra ciutat europea, amb zones delimitades per a visitants i turistes, perquè gaudeixin d’una oferta comercial diferenciada”, sentencia la directora general de Barcelona Oberta. Paricio assegura que per tal que la capital catalana es converteixi en un referent europeu, cal tenir aquesta oferta i, per tant, explica que des de Barcelona Oberta volen que sigui “una iniciativa de llarga durada, perquè això voldria dir que Barcelona es projecta per estar entre les primeres ciutats comercials del món”.

Treballadors pocs satisfets, però en millors condicions

Si bé és cert que les empreses juguen un paper clau en aquesta iniciativa no poden deixar de banda les persones que fan possible que un comerç pugui obrir el diumenge: els treballadors. L’any passat -el primer en el qual la normativa era vigent- va haver-hi molts conflictes entre empresaris i treballadors. Toni Diaz, responsable de Comerç de la UGT, explica que es va signar un acord perquè els treballadors tinguessin millors condicions: “Vam demanar que fos voluntari, que poguessin descansar el dissabte i que se’ls paguessin les dietes”. Tot i això, el primer any la gran majoria de les empreses no ho van complir. “Al·legaven que era un acord social i, per tant, no vinculant”, lamenta Diaz. Aquesta segona ronda, però, el responsable de Comerç de la UGT ha celebrat que “a poc a poc” han integrat la normativa als convenis col·lectius: “No és que totes les empreses ho compleixin ara, però almenys ho podem reportar a Inspecció de Treball”.

Lluny de ser només una mesura per pal·liar els efectes de la covid, els diumenges comercials continuen sent un èxit entre els turistes de Barcelona. Amb encara dos anys de normativa vigent en endavant, totes les entitats afirmen que va ser una bona decisió en el moment que es va prendre, fins i tot els sindicats estan d’acord amb la normativa. Tot i això, el futur encara és molt incert i mentre Barcelona Oberta reclama la perpetuació de la norma per convertir Barcelona en un referent comercial, les altres entitats dubten si aquest és el futur adient per a la ciutat.