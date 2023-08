Los domingos comerciales reabren el debate sobre la calidad del turismo barcelonés

El mes de septiembre finaliza el segundo año de los domingos comerciales, la iniciativa barcelonesa que permite en las tiendas del centro de la capital catalana abrir tanto festivos como domingos. Casi dos años después del pacto entre el sector público y el privado y en el ecuador de la finalización de este contrato, el balance que en fan las entidades es positivo, pero sin olvidar que es una medida que no está destinada ni a locales ni a pequeñas empresas, sino que va más ligado a las grandes compañías y el turismo. Aun así, hay aquellos que defienden esta norma como algo más que un acelerador de la recuperación del comercio después de la pandemia. Con todo, pues, continúa siendo una medida controvertida, con un lado encantado porque Barcelona se convierta en una ciudad referente en términos de comercio y el otro preocupado por la clase de turismo que se atraerá si medidas como esta se perpetúan.

«Esta norma solo ha beneficiado a tiendas de lujo y franquicias«, critica Pròsper Puig, presidente de Barcelona Comerç. Esta entidad fue una de las que firmaron el pacto hará casi dos años. De hecho, Puig asegura que en aquel momento fue una decisión «consensuada», puesto que la repercusión comercial de la covid había acabado con las esperanzas de recuperar de manera ágil el comercio de la capital. En un primer momento, se eligió la zona del centro para que tuvieran la posibilidad de abrir los domingos, una decisión que ahora el presidente de Barcelona Comercio reconoce que «ha funcionado muy bien a Paseo de Gracia, pero no a otras zonas». En este sentido, él mismo explica que abre un debate para reflexionar sobre «la calidad del turismo», puesto que «no sé si Barcelona busca esta masificación».

Una opinión muy diversa tiene el presidente de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, quien reconoce que efectivamente es una medida por el comercio con demanda turística y no para todo el comercio, pero que precisamente este ya era el objetivo de la normativa y, por lo tanto, está cumpliendo su función. «No se pretende que abre todo el comercio de la ciudad, como puede pasar en Navidad, sino que se centra en las zonas de máxima afluencia turística de la ciudad como pasa en otras capitales turísticas del mundo».

«No hubo discrepancias con la necesidad de abrir los domingos después de la pandemia, pero tenemos que aceptar que ha sido una medida más para los grandes que por los pequeños», explica Àlex Goñi, presidente de Pimec Comerç, otra de las entidades que apoyó a la iniciativa. Aun así, también argumenta que de aquí a dos años, cuando se vuelva a plantear esta misma cuestión, se tendrá que reflexionar porque «está claro que la realidad de la covid ya ha cambiado». Goñi, pero, deja claro que desde Pimec Comerç «no creen en esta iniciativa» ni ahora ni en el momento que firmaron, pero el presidente de la entidad explica que en aquel momento era una solución por recuperar el comercio perdido durante la pandemia.

Dos turistas en la plaza Cataluña de Barcelona / David Zorrakino – Europa Press

La tercera rama de esta ecuación es la ya mencionada Barcelona Abierta, quien, contrariamente a las dos primeras opiniones, están muy satisfechos con la iniciativa y esperan que no sea una medida paliativa para la pandemia sino que se quede por siempre jamás. Nuria Paricio, directora general de la entidad asegura que esta norma «permite proyectar en el mundo la imagen de la Barcelona que volamos: una ciudad de referencia mundial en shopping «. Además, Paricio también insiste que a pesar de ser una medida pensada por el turismo no es del todo cierto que la gran mayoría de comercios se beneficien, tal como apuntaba Puig: «De entre el comercio de centralidad de Barcelona adherido a los ejes de Barcelona Oberta hay una gran mayoría de establecimientos que deciden abrir y otros que por su categoría de actividad o por la tipología de clientela a quien van dirigidos prefieren no hacerlo». En otras palabras, Paricio reconoce que los establecimientos que no tienen clientes turistas no tienen la necesidad de abrir el domingo.

Barcelona, una ciudad referente en comercio

Los representantes de las tres entidades sí que coinciden al aceptar que esta medida está hecha por los turistas, es decir, las zonas donde se implementa está destinado en una clase de comercio que no hacen los habitantes de Barcelona. «Seamos sinceros, esta normativa no afecta los locales, aquí no tenemos cultura de compra los festivos», repite Puig. Así pues, queda más que claro que es una iniciativa para atraer turismo en el centro de la ciudad. «La gente de casa no va a comprar un domingo, salvo que sea algún alimento», añade Goñi. Es por eso, que el debate sobre el turismo barcelonés está sobre la mesa, puesto que la capital catalana se quiere convertir en un referente comercial, pero todavía no hay ninguna certeza sobre el precio que tendrá que pagar.

«Barcelona es una ciudad muy bien posicionada en término de compras, que recibe millones de turistas en el año, y no tiene sentido que las tiendas cierren los domingos, es un servicio que tiene que ofrecer a los visitantes, como cualquier otra ciudad europea, con zonas delimitadas para visitantes y turistas, para que disfruten de una oferta comercial diferenciada», sentencia la directora general de Barcelona Oberta. Paricio asegura que para que la capital catalana se convierta en un referente europeo, hay que tener esta oferta y, por lo tanto, explica que desde Barcelona Abierta quieren que sea «una iniciativa de larga duración, porque esto querría decir que Barcelona se proyecta para estar entre las primeras ciudades comerciales del mundo».

Trabajadores pocos satisfechos, pero en mejores condiciones

Si bien es cierto que las empresas jueguen un papel clave en esta iniciativa, no pueden dejar de banda las personas que hacen posible que un comercio pueda abrir el domingo: los trabajadores. El año pasado -lo primero en el cual la normativa era vigente- hubo molidos conflictos entre empresarios y trabajadores. Toni Diaz, responsable de Comercio de la UGT, explica que se firmó un acuerdo para que los trabajadores tuvieran mejores condiciones: «Pedimos que fuera voluntario, que pudieran descansar el sábado y que se los pagaran las dietas». Aun así, el primer año la gran mayoría de las empresas no lo cumplieron. «Alegaban que era un acuerdo social y, por lo tanto, no vinculante», lamenta Diaz. Esta segunda ronda, pero, el responsable de Comercio de la UGT ha celebrado que «despacio» han integrado la normativa en los convenios colectivos: «No es que todas las empresas lo cumplan ahora, pero al menos lo podemos reportar a Inspección de Trabajo».

Lejos de ser solo una medida para paliar los efectos de la covid, los domingos comerciales continúan siendo un éxito entre los turistas de Barcelona. Con todavía dos años de normativa vigente en lo sucesivo, todas las entidades afirman que fue una buena decisión en el momento que se tomó, incluso los sindicatos están de acuerdo con la normativa. Aun así, el futuro todavía es muy incierto y mientras Barcelona Abierta reclama la perpetuación de la norma para convertir Barcelona en un referente comercial, las otras entidades dudan si este es el futuro adecuado para la ciudad.