D’inflació a recuperació: la prova de foc estiuenca del comerç català

En l’últim any les dades de facturació i vendes dels comerços han augmentat després de la fi de les restriccions de la covid. Ara bé, aquest mes d’agost podria suposar un petit canvi de tendència respecte als últims mesos. Segons les principals associacions del país, durant aquest estiu es registrarà una petita desacceleració del creixement de les vendes. Tot i aquesta mala notícia, els mateixos actors asseguren que cal tenir en compte que no tot el comerç es comportarà de la mateixa manera. Aquells comerços que se centren en la temporada turística podrien estar davant la primera bona temporada des del 2019 un cop ja s’ha recuperat la normalitat per complet.

Pel que fa a les entitats de comerç més importants del país, des de Pimec reconeixen que el comerç de tot l’any, el més tradicional, anirà de capa caiguda aquest mes d’agost. El president de Pimec Comerç, Àlex Goñi, recorda que les botigues més de barri acostumen a aprofitar l’agost per fer vacances, cosa que provoca que el mes no sigui tan bo com la resta. Per contra, destaca que la presència del turisme és el que aguanta les facturacions del comerç, ja que els locals que es troben àrees més turístiques acostumen a treballar molt per sobre del ritme de la resta de l’any. Un dels llocs on més bon estiu tindran serà a la costa catalana on, assegura Goñi, ja hi ha molt poca diferència amb les temporades prèvies a la Covid.

A nivell de facturació, el president de Pimec Comerç assegura que en general els comerços van tirant, encara que estan ingressant menys del que els agradaria per aquesta època de l’any, apuntant a aquesta desacceleració que pot patir el sector. Alhora recorda que els comerços, en general, s’han menjat els marges o bona part d’ells durant l’últim any a causa de la inflació, cosa que ha provocat que els comerços tinguin menys diners.

Per altra banda, des de Comertia, també expliquen a una desacceleració del sector. El president de l’entitat, David Sánchez, apunta al fet que aquest agost serà com el juliol de l’any passat, quan encara hi havia restriccions a causa de la pandèmia. Tot i aquesta desacceleració, Sánchez explica que els consumidors sí que continuen comprant, però la inflació elevada provoca que no comprin tant com voldrien la gran majoria dels casos.

El turisme, un factor important

Pel que fa al turisme, Sánchez i Goñi asseguren que és un dels grans actius dels mesos estiuencs, sobretot a l’agost quan el consumidor local marxa fora. En aquest sentit, Sánchez fa una crida a cuidar el turisme que arriba al nostre país, ja que representa al voltant d’un 10% del PIB de Catalunya i lamenta que hi ha altres ciutats, i regions, que el cuiden millor que aquí i a la llarga pot acabar marxant part del turisme.

Un altre punt en el qual coincideixen els dos representants és que tradicionalment l’agost no ha estat un mes de gran consum per al comerç català, ja que molts comerciants aprofiten per fer vacances i els consumidors locals marxen. Ara bé, Sánchez també considera que a mesura que passen els anys l’agost es va convertint en un mes de gran consum i en certes àrees es comporta com a complement al turisme. De fet, l’expectativa de Comertia pel que fa a activitat és empatar, com a mínim, amb l’any passat.

Pel que fa a l’ocupació que es generarà els dos representants discrepen. Per un costat Goñi apunta que amb la reducció de marges els comerços no busquen incorporar gaire més gent, mentre que Sánchez opina que molts locals els està costant trobar empleats i tenen ganes de contractar. A més, explica que tot i que a l’estiu moltes feines siguin temporals, hi ha moltes possibilitats que s’allarguin més enllà de l’estiu a causa d’aquesta oferta de feina no atesa.

Barcelona preveu un agost tan bo com el 2019

El sector comercial barceloní viu en un món a part de la resta del país. Des de Barcelona Oberta la visió és lleugerament diferent. En aquest sentit, recorden que l’estiu passat ja va ser una bona temporada per al comerç de la capital catalana gràcies a l’auge del turista nord-americà que ja és el primer en compres a la ciutat. Alhora, el portaveu de l’entitat, Joaquim de Toca, destaca que aquest turista “té un elevat poder adquisitiu i està molt interessat en la cultura, gastronomia i les compres” a la ciutat. Per contra, també destaca que el turista asiàtic encara no ha tornat del tot i que el rus, per motius evidents, ha desaparegut per complet. Tot i aquesta nota negativa, considera que Barcelona podria viure una campanya tan bona com la del 2019.

De sobre el paper del turisme, De Toca destaca que serà molt important aquest estiu, ja que el 23% de les vendes de les botigues adherides a Barcelona Oberta provenen de turistes al llarg de l’any, encara que a l’estiu “les vendes a turistes i residents s’igualen”, perquè els barcelonins aprofiten per marxar de la ciutat.

Alhora, també destaca que “el creixement de les compres turístiques ha permès que a les zones del centre de la ciutat la recuperació comercial i dels locals que varen tancar per la pandèmia fos ràpida”. De fet, des de l’entitat auguren que en les zones turístiques de la ciutat hi haurà un creixement de la facturació d’entre el 5 i el 10% respecte a l’any passat.

Pel que fa a la creació de llocs de treball, De Toca apunta que amb la consolidació de l’obertura dels diumenges i festius, les botigues han reforçat el personal per atendre aquestes vendes que són creixents i, per tant, creu que l’ocupació en el sector anirà en augment.

Els establiments de Comertia creixen un 11% al juliol

Tot i això, cal destacar que durant el passat mes de juliol les vendes dels establiments adherits a Comertia han crescut un 11% al juliol en comparació amb el mateix mes de l’any passat. Segons ha informat la patronal del comerç aquesta setmana, un 82% de les empreses ha tingut un augment de vendes, amb l’oci i la cultura com les categories d’activitat que han liderat les vendes, seguides de la restauració i l’alimentació. Tot i això, avisa que la inflació i la sequera poden portar un estancament de cara al segon semestre, i per això els comerciants situen com a “principals reptes” la protecció dels marges, el control de costos i la captació i retenció de talent.