CCOO exigeix intervenir els preus per aturar la inflació

El secretari general de les Comissions Obreres, Javier Pacheco, ha exigit al govern espanyol que deixi de banda els incentius fiscals per abaixar la inflació i passi a “controlar els preus”. En una entrevista amb El Periódico, Pacheco ha reclamat a l’executiu de Pedro Sánchez que sigui “més valent” per posar un topall al cost per als consumidors d’alguns productes, especialment de primera necessitat. Segons Pacheco, una sèrie de productes bàsics haurien d’estar sota control de preus públic per limitar la capacitat de les grans distribuïdores per controlar-los. Així, demana que les administracions hi intervinguin per aturar pràctiques empresarials que considera “especulatives”.

Més enllà dels productes de primera necessitat, el secretari general estén la necessitat de control de preus també al sector de l’habitatge, tot assegurant que és necessari “desplegar plenament i reforçar la nova llei de l’habitatge”. En un sentit similar al que han reclamat altres associacions del sector -fins i tot immobiliàries o cambres de la propietat-, el sindicalista ha assegurat, però, que no és el control de preus la millor mesura estructural per limitar el cost residencial. El mercat immobiliari, assegura, no es regularà fins que “s’inundi d’habitatge social i protegit”. A curt termini, però, la intervenció és encara “clau”; en tant que en els mercats més tensos, com ara Barcelona, un treballador necessita “50 anys” per pagar completament un habitatge.

Resultats electorals

Durant les setmanes de campanya, els principals sindicats no van amagar la seva reclamació al vot a “opcions progressistes” per mantenir el programa de reformes socials que venen acordant amb els diferents executius en els darrers mesos. En aquest sentit, Pacheco ha declarat trobar-se “bastant més tranquil” després del 23-J, tot reclamant acords per “frenar l’onada reaccionària que campa per Europa”. En l’apartat dels deures a l’administració, el líder sindical apunta a objectius a curt termini com l’aprovació de l’estatut del becari o dels pactes per garantir les pensions.