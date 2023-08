Els salaris catalans, molt per sota de la mitjana europea

Els treballadors catalans cobren, de mitjana, molt menys que els del conjunt de la Unió Europea. Segons un recent estudi d’Adecco d’acord amb les darreres dades laborals de l’Eurostat, el salari mensual brut a Catalunya es va situar durant el 2022 en 1.954 euros, un 15,1% per sota de la xifra europea. Els sous a la Unió s’eleven, segons el document, fins als 2.302 euros mensuals bruts, és a dir, uns 384 euros més que el dels catalans.

Si es compara amb els principals mercats europeus, Catalunya queda encara més endarrerida: les dades de l’Eutostat situen en uns 1.100 euros l’escletxa entre un sou català i un alemany -3.148 euros bruts al mes de mitjana-. Si bé la mitjana del país es queda per sota dels 2.000 euros, fins a cinc dels principals mercats del continent superen amplament els 3.000. Es tracta de la mateixa Alemanya, Luxemburg (3.713 euros), Dinamarca (3.573 euros), Irlanda (3.051 euros) i Bèlgica (3.007 euros). Fregant aquesta barrera també hi ha els Països Baixos i Àustria, ambdós amb sous mitjans bruts superiors als 2.900 euros al mes.

Mitja taula

Amb tot, comparada amb els mercats laborals del continent, Catalunya es manté en mitja taula. Els 1.954 euros mitjans del país la deixen per sota d’Itàlia, França o Suècia, tots ells còmodament per sobre dels 2.000; mentre que serveixen per superar l’Estat espanyol, que volta els 1.800, o països econòmicament menys dinàmics, com ara Eslovènia, Xipre o Malta. En total, només sis estats membres registren un salari mitjà inferior als 1.000 euros mensuals. El fanalet vermell, de fet, s’hi allunya molt: amb una mitjana de 650 euros bruts mensuals, el mercat laboral búlgar és amb diferència el pitjor d’Europa quant a salaris, seguit del romanès, que frega els 800 euros al mes. Hongria es manté al voltant de 850 euros mensuals, mentre que Letònia, Polònia i Croàcia superen els 900 sense arribar als tres zeros.