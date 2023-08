La perifèria barcelonina és de les zones amb més demanda de pisos de l’Estat

Les perifèries de Barcelona i Madrid s’han convertit en les zones que més demanda tenen de pisos d’habitatge de lloguer a l’estat espanyol, segons el rànquing del segon trimestre del 2023 que ha publicat Idealista aquest dimarts. L’estudi també revela que el preu mitjà del lloguer a l’Estat es va incrementar fins a un 9,2% interanual entre abril i juny, mentre es va mantenir a l’alça al juliol, amb una dècima més de pujada (9,3%) i torna a tocar màxims de la sèrie històrica d’Idealista.

Santa Coloma entra en el Top 3 de municipis amb més demanda

Idealista assenyala que, en el que va del 2023, les dues classificacions han estat encapçalades per nous municipis que fins ara no ocupaven la part alta. En aquest sentit, Santa Coloma de Gramenet, localitat de l’àrea metropolitana de Barcelona, encapçala el llistat d’aquest trimestre amb un preu mitjà de lloguer de 842 euros mensuals, després de no entrar en el rànquing a començament d’any.

La segueixen Vitòria (893 euros al mes) i L’Hospitalet de Llobregat (965 euros al mes), que porten encapçalant el rànquing de demanda de lloguer durant els últims anys, intercanviant-se el lideratge. Després d’aquests tres municipis, apareixen la localitat madrilenya de Móstoles (835 euros al mes) i una altra nova entrada enfront del trimestre anterior com Cornellà de Llobregat (933 euros al mes), també de la perifèria de la capital catalana. L’interès per viure prop de Barcelona es confirma amb el desè lloc de Badalona (1.147 euros al mes).

Entre els 10 primers llocs de la taula també es troba Reus (669 euros al mes), a Tarragona, Fuenlabrada (834 euros al mes), Palma (1.560 euros al mes) i Fuengirola (1.111 euros al mes), “com a exemple de l’estirada de la demanda per la costa just en l’entrada d’estiu”, destaca Idealista.