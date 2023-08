L’Estat no indemnitzarà una VTC que va denunciar “perjudicis econòmics”

El Tribunal Suprem nega que l’Estat hagi d’indemnitzar una empresa de VTC que va denunciar “perjudicis econòmics” pel decret aprovat pel govern espanyol el 2018 per regular l’activitat de companyies com Uber. Segons una sentència de la sala de Contenciós-Administratiu de l’Alt Tribunal amb data del mes de juliol, no es tindrà a compte i es desestima una demanda de Vector Ronda, una empresa de VTC, que reclamava 237 milions a l’administració pels efectes de l’entrada en vigor del conegut com a “Decret Ábalos”, que modificava la Llei de Transports Terrestres per fer que les comunitats assumissin la regulació de les VTC. La companyia reconeixia que a causa de la posada en marxa d’aquesta mesura, la seva activitat s’havia reduït de manera substancial.

Élite Taxi ha celebrat aquest dimarts el to d’una sentència que consideren “importantíssima” per acabar amb les peticions d’indemnitzacions per regular aquest negoci. De fet, el mateix Suprem també ha apuntat que el dany pel qual es reclama, derivat de la impossibilitat de prestar el servei VTC seguir l’autorització estatal original no es pot qualificar dany “actual i efectiu”, sinó de futur i incert, ja que dependrà de la regulació que hagin adoptat les comunitats autònomes sobre el sector. Segons la justícia, aquesta circumstància que el dany de la llei “no pugui imputar-se a l’Estat”.

Élite Taxi celebra la decisió

Des de l’entitat que encapçala Tito Álvarez han ressaltat que la decisió del Suprem acaba amb les peticions de les empreses de VTC d’indemnitzacions “milionàries” per la regulació d’un negoci que, segons Élite Taxi, es basa en “l’especulació i l’explotació laboral”. D’aquesta manera, doncs, l’entitat continua preocupada per l’entrada al mercat espanyol d’aquestes companyies, que amenacen la clientela dels taxistes. A més, en el cas de Vector Ronda, el TS estableix també el pagament de les costes del procés de recurs.