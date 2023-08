L’onada de calor provoca la pujada més gran del preu de la llum des de març

El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista pujarà el dimecres un 11,82% respecte a aquest dimarts, fins a situar-se en els 134,94 euros per megavat hora (MWh). Aquesta és la xifra més alta des de principis de març i coincideix amb l’onada de calor que viu el país, ja que com més demanda d’electricitat pels aires condicionats, més s’incrementa el preu. Per franges horàries, el preu màxim, de 180,34 euros/MWh, es registrarà entre les 21.00 i les 22.00 hores, mentre que el preu mínim es donarà entre les 04.00 i les 05.00 hores, amb 111,12 euros/MWh, segons les dades provisionals de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE) recollits per Europa Press.

D’aquesta manera, el preu de la llum per a aquest dimecres continuarà amb l’espiral de pujades de preu en el qual es troba immers en els últims dies i marcarà el seu nivell més alt des del passat 6 de març, quan va escalar fins als 147,77 euros/MWh. A part, no és l’única energia que augmenta el seu preu, també el gas natural ha experimentat pujades. En concret, aquest dimarts, s’eleva fins als 40 euros per MWh, amb un repunt del 13,8%, en el Mibgas, unit a un repunt en la demanda.

L’excepció ibèrica salva els preus

La denominada excepció ibèrica es va estendre fins al pròxim 31 de desembre, després de l’acord aconseguit per Espanya i Portugal amb la Comissió Europea. Així, es prolonga set mesos, fins a final d’enguany, i no s’exclou que pugui prolongar-se més temps si aquest marc també es prolonga.

En concret, l’acord no solament representa una extensió de l’excepció ibèrica que ja s’aplicava, sinó que implica alguns ajustos per a acomodar-lo, com la referència de preus, que fins ara s’incrementava en cinc euros al mes, i ara serà més suau. En l’acord original, el citat preu de referència per al gas tenia un valor mitjà de 48,8 euros/MWh: era de 40 euros/MWh durant sis mesos, elevant-se 5 euros/MWh cada mes a partir de llavors. Ara, s’incrementarà en 1,1 euros/MWh des de l’abril passat, per a concloure en 65 euros/MWh.