L’augment de preus fa caure la participació dels joves al mercat immobiliari

La participació dels joves en el mercat immobiliari ha caigut 19 punts percentuals en només un any per l’augment del preu de l’habitatge i l’escalada dels tipus d’interès, segons la Radiografia del mercat de l’habitatge al 2023 elaborat per Fotocasa. Aquestes dades confirmen la tendència a la baixa de l’emancipació dels joves, ja que a causa de la situació econòmica actual és més difícil que els joves puguin accedir a l’habitatge. Concretament, en la franja de 25 a 34 anys, el 46% han fet algun tipus d’acció aquest any davant el 55% de fa un any, mentre que si s’analitza la franja dels 18 als 24 anys, el descens és de deu punts percentuals, del 42% al 32%.

Segons la directora d’Estudis i portaveu del mercat immobiliari, María Matos, els joves continuen sent els més actius del mercat tot i que la situació econòmica “els ha passat factura”. En aquest sentit, la pujada de tipus d’interès i la inestabilitat econòmica, lligada a l’augment de preus i els salaris baixos, han fet retrocedir el nombre de joves que busquen entrar en el mercat immobiliari. “Les seves condicions laborals de precarietat, temporalitat i inestabilitat no els permeten accedir a un habitatge i es veuen obligats a compartir pis o allargar l’edat d’emancipació”, afegeix Matos, que admet que el dels joves és el col·lectiu que té una relació “més complicada”.

Pel que fa al lloguer, l’activitat també es redueix, especialment en els trams d’entre 18 i 34 anys. Els joves d’entre 18 i 24 anys que han dut algun terme d’activitat en el mercat ha passat del 34% al 27% a l’agost, set punts menys. L’evolució en la franja d’entre 25 i 34 anys ha estat similar, amb una contracció del 34% al 28%.

Cau la participació en el mercat dels adults

Els joves, però, no són l’únic col·lectiu que ha agafat aquesta tendència. Les persones d’entre 55 i 75 anys, l’activitat del mercat de l’habitatge se situa en el 16%, molt per sota del 26% anterior a la pandèmia, i quatre punts per sota el 20% de l’agost del 2022. Fotocasa ha assenyalat que si bé per raons d’edat la participació en el mercat és inferior que altres col·lectius més joves, en els darrers tres anys no ha aconseguit recuperar el seu interès no ha aconseguit el seu interès pel sector immobiliari.