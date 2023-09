Foment exigeix la continuïtat del projecte industrial de Celsa

La patronal catalana Foment del Treball ha reclamat aquest dimecres al matí als nous propietaris de Celsa “que no hi hagi una dissolució o escapçament de les diferents unitats de negoci”, és a dir que es mantingui l’estructura del grup empresarial català tal com fins ara. L’objectiu principal d’aquesta demanada, assegura la patronal dirigida per Josep Sánchez Llibre, és que es puguin mantenir els 10.000 llocs de treball directes i 30.000 indirectes, i no es produeixin desinversions en el futur. A més, per ajudar a coordinar els esforços en aquest sentit, Foment ja ha assegurat que “dialogarà amb els representants del govern espanyol i del Govern de la Generalitat per tal d’aconseguir l’objectiu que Celsa es mantingui en el teixit empresarial del país”.

Pel que fa a la sentència del jutjat mercantil número dos de Barcelona, la patronal catalana ha assegurat que “respecta la sentència” i que es posarà en contacte amb celeritat amb els nous propietaris i amb els futurs gestors de la companyia per conèixer els plans de viabilitat així com les inversions previstes per al futur.

Companyia estratègica

Aquesta preocupació per part de Foment arriba perquè consideren que “es tracta d’una companyia estratègica i essencial pel país” que, a més, és líder en la siderúrgica circular i actor protagonista de la innovació en el seu sector a escala internacional. Per això, afegeixen, és “rellevant” poder mantenir l’activitat industrial per continuar sent estratègica en l’àmbit global i local. En definitiva, Foment demana a la nova propietat, conformada pels fins ara creditors de la companyia, “no canviar la seu social per poder continuar amb la seva activitat”. Cal recordar que un dels principals objectius de la legislatura actual de Sánchez Llibre és que totes les empreses que van marxar per l’1-O tornin a Catalunya com més aviat millor.

Aquesta reacció de Foment arriba perquè recorden que Celsa és una de les empreses industrials més importants de l’estat pel que fa a aportació al PIB. A més, també afegeixen que també són líders en generació de llocs de treball i en el desenvolupament de tecnologies i sistemes de producció que asseguren l’autonomia industrial de Catalunya, Espanya i Europa en “un sector fonamental com és la producció d’acer, material essencial en la nostra societat i en la nostra economia”. En aquest sentit, Foment demana que es doni prioritat absoluta als criteris de gestió industrial a llarg termini, socials i sostenibles.