La revalorització del vi a l’estranger, l’últim salvavides pel sector

El sector vinícola català sempre ha estat un gran jugador en el mercat estranger. La sequera i els problemes amb el transport o les matèries primeres dels primers mesos del 2023 no han aconseguit fer retrocedir les vendes exteriors d’un sector que, tot i les dificultats, continua lluitant per la supervivència. En xifres, les exportacions de vi i escumosos han aglutinat un total de 288,9 milions d’euros des de principi d’any, una xifra que supera lleugerament l’acumulat fins a juny del 2022, que va ser de 288,9 milions. Tot i això, el sector del cava encara reivindica que la situació es troba en la corda fluixa i, per tant, cal repensar-se la manera en la qual es ven el producte a l’exterior. En aquest sentit, mentre el vi es troba en una situació estable, els escumosos volen jugar a una lliga més alta i, davant la imminent davallada del producte, asseguren que és hora de revalorar-lo.

“El gran hàndicap del sector és vendre el cava al preu que toca”, explica Eva Plazas, enòloga del celler Vilarnau, qui assegura que la sequera només ha posat sobre la taula la necessitat d’exportar el producte a un preu competitiu, però a la vegada, suficient perquè els viticultors puguin sobreviure. “És un problema que tenim els catalans, aprendre a vendre bé”, reitera l’enòloga. De fet, l’opinió de Plazas va en la línia de les dades publicades aquest dimarts per l’Idescat, on s’indica que les exportacions d’escumosos han caigut en valor, però han augmentat en volum. En concret, s’han exportat, el mes de juny del 2023, un total de 13.757,4 tones de producte (unitat de mesura en la qual es calculen les exportacions catalanes). Aquesta xifra ha superat les del mateix període del 2022, quan es van exportar 13.088,6 tones. Tanmateix, però, enguany s’han facturat un total de 37,1 milions d’euros, quan l’any passat la xifra era lleugerament més elevada, fins als 37,2 milions d’euros.

Si bé és cert que la revalorització del sector és un dels grans reptes dels cellers, no hi ha cap dubte que les exportacions continuen sent un actiu molt important per a les companyies i enguany no han estat cap malson. Segons les dades del mateix Idescat, el mes de juny, el total de facturació ha superat les dades de l’any passat. El 2023, s’han exportat un total de 21.901,7 tones, el que equival a uns 61,3 milions d’euros, davant dels 59,5 milions (20.950,3 tones) que es van aconseguir el mateix període del 2022. “No ens podem queixar de les dades d’aquest any”, explica Anne Cannan, productora de vi del Priorat. Així doncs, tot i que el sector es troba en un moment delicat, està clar que l’estranger encara té en alta estima el producte català.

Veremadors treballant en una vinya de Pacs del Penedès / ACN

Els estrangers els prefereixen frescos

Per categories, els escumosos s’han endut la part més gran de les exportacions de Catalunya, però el vi negre no s’ha quedat enrere. Aquest segon ha facturat un total de 22,1 milions d’euros el mes de juny, amb un total de 5.683,4 tones. Les xifres superen les de l’any passat, quan el mateix mes es van exportar un total de 4.401,7 tones, el que equival a uns 19,6 milions d’euros. “A principis d’any vam avançar-nos a les possibles dificultats de l’estiu i ja vam començar a exportar el que es necessitaria per aquesta època”, afirma Cannan, experta en producció de vi negre. En aquest sentit, el sector no ha patit grans canvis en l’exportació, una tendència, però, que sembla que canviarà l’any que ve: “Tinc contactes que asseguren que les vendes estiuenques als Estats Units estan caient”, lamenta la productora del Priorat.

D’aquesta manera, es confirma una de les pors més grans d’aquest sector: el canvi de preferències del consumidor. No és cap secret que el canvi climàtic ha creat una nova necessitat de consumir producte més refrescant. Aquesta tendència fa augmentar les vendes de productes com els escumosos o els vins blancs i rosats, però deixa fora de joc al vi negre. Tal com explica Plazas, “els blancs i els escumosos són més famosos que els negres enguany i això ens beneficia”. Tanmateix, però, les dades d’exportacions de vins negres continuen a l’alça, una situació que els experts com Cannan creuen que no durarà i que “la manca de vendes a l’estranger repercutiran en les dades de l’any que ve”.

Un producte creixent, però residual

Catalunya té tradició de vendes de vi i escumosos embotellats, en canvi, però, el producte a granel va guanyant terreny a poc a poc. De moment, però, els guanys d’aquesta classe d’exportacions no tenen una gran repercussió en el sector. Aquest mes de juny, el sector del vi a granel ha exportat un total de 2.236,6 tones, el que equival a uns 1,3 milions d’euros. Les xifres han caigut en comparació el mateix mes del 2022, on es va facturar un total d’1,8 milions d’euros, amb 3.187,3 tones. Tot i això, l’acumulat d’enguany ha estat més elevat que el de l’any passat, el que implica un cert repunt d’aquest producte. En concret, l’Idescat calcula que el 2023 s’han facturat un total de 7,9 milions en exportacions de vi a granel, en canvi, el 2022, la xifra es va quedar en uns 7,4 milions d’euros en vendes a l’estranger. “Tenim constància que hi ha alguns cellers que treballen a granel, però és una quantitat molt residual”, asseguren fonts de la Federació de Cooperatives Agràries.

Les exportacions dels primers mesos del 2023 han estat més bones del que s’esperava, ja que han superat les de l’any passat, marcades per certes dificultats de transport i crisis amb el producte. El sector, però, continua submergit en la manca de producte que ha provocat la sequera. En aquest sentit, les solucions a aquesta situació passa per “insistir en el valor del producte que fem”, confirma Plazas, qui també reconeix que Catalunya continua sent un dels exportadors de vi i escumosos més importants del món. Amb tot, doncs, el sector vinícola podria tancar un 2023 amb una facturació més elevada en les vendes a l’estranger que l’any anterior, però si no millora la situació, podria ser l’últim per a molts viticultors.