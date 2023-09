Les accions de Telefónica es disparen per la irrupció d’Aràbia Saudita

Les accions de Telefónica s’han disparat aquest dimecres al matí després que l’operadora saudita STC anunciés l’adquisició d’una participació del 9,9% a l’operadora espanyola per 2.100 milions d’euros. De fet, els títols de Telefónica han iniciat el dia amb un augment del 2,5%, fins als 3,845 euros per acció, posteriorment han crescut fins al 3% i s’ha mantingut al voltant d’aquesta dada.

La compra d’aquesta participació per part de l’operadora saudita s’ha realitzat mitjançant l’adquisició d’accions representatives del 4,9% del capital social de Telefónica i d’instruments financers que confereixen una exposició econòmica sobre un altre 5% del capital social de Telefónica. En conseqüència, STC obtindrà els drets de vot corresponents a aquest 5% mitjançant la liquidació física dels referits instruments financers després de l’obtenció de les autoritzacions reguladores necessàries.

Tot i esdevenir el principal accionista de Telefónica, l’operadora saudita ha aclarit que no tenen intenció d’adquirir el control o una participació majoritària en Telefónica. Concretament, asseguren que “es tracta d’una gran oportunitat d’inversió que ens permet utilitzar el nostre sòlid balanç i mantenir al mateix temps la nostra atractiva política de dividends”, han apuntat.

Per part de Telefónica, ja han afirmat que “prenen nota de l’aproximació amistosa” de STC al grup i “del seu suport a l’equip directiu, a l’estratègia de Telefónica i a la seva capacitat per a crear valor”.

Altres inversions

Com a part de la seva estratègia de creixement, STC ha realitzat una sèrie d’inversions en el sector de la informació, la comunicació i la tecnologia, tant a l’Aràbia Saudita com a l’estranger. La més recent és l’adquisició per part la seva filial Tawal dels actius de torres de telecomunicacions d’United Group a Bulgària, Croàcia i Eslovènia.

El president de STC Group, Mohammed K. A. Al Faisal, ha comentat que la seva companyia comparteix moltes similituds amb Telefónica. “Aquesta important inversió a llarg termini de STC Group està alineada amb la nostra estratègia de creixement, segons la qual invertim en sectors com la tecnologia i la infraestructura digital en mercats que considerem prometedors al voltant del món”, assegura Al Faisal.