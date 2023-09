Catalunya, un mercat “referent” per als combustibles d’aviació sostenibles

Catalunya reuneix les condicions per esdevenir un mercat estratègic per als combustibles d’aviació sostenibles (SAF, per les seves sigles en anglès). Així ho constata un informe de la consultora PriceWaterhouseCooper elaborat per a Vueling, on es constata que la producció d’aquesta mena de carburants podria aportar 10.640 milions d’euros al PIB català en les pròximes dècades. Segons el document, “l’accés als recursos renovables i l’ubicació estratègica” de Catalunya permetrien acollir fins a quatre centres productius d’aquesta cadena de valor fins l’any 2050, el que dinamitzaria l’aviació catalana i ajudaria a crear més de 41.000 nous llocs de treball.

Les característiques del territori i el mercat del país permetrien, segons els experts de PwC, “liderar” la descarbonització de l’aviació, un dels sectors més contaminants del transport global. Catalunya, segons l’anàlisi, esdevindria un “referent” al desenvolupament d’aquesta mena de carburants a mitjà termini. L’estudi detalla, així, la possible construcció de dos centres productius en la pròxima dècada i mitja, entre el 2025 i el 2040. Només la construcció d’aquestes dues plantes seria suficient per crear uns 39.445 llocs de treball, amb una contribució a l’economia nacional de més de 2.000 milions d’euros -sempre segons les estimacions de la consultora-. Segons l’informe, un cop les quatre plantes que en total s’estima que podria encabir el país estiguin en funcionament, l’aportació al PIB seria de 8.622 milions d’euros fins al 2050, amb la creació d’uns 2.174 llocs de treball.

El “millor substitut” als fòssils

Des de Vueling celebren la capacitat catalana per contribuir a un mercat que pot esdevenir tan rellevant per al sector aeri en les pròximes dècades. Segons la companyia, els productes que es fabricarien a les quatre plantes són “el millor instrument per descarbonitzar” els vols, i un substitut de garanties per expulsar els extremadament combustibles fòssils de l’aviació. L’ús d’aquesta mena de carburants, assegura la companyia, contribuiria a la reducció d’entre el 80 i el 100% de les emissions de CO2 de l’aviació tradicional.