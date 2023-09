El Perte II del cotxe elèctric rep 260 projectes per valor de 7.500 milions

El Perte VEC II ha rebut 260 projectes de 139 empreses per un valor superior als 7.500 milions d’euros, segons ha informat aquest divendres el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Aquestes noves xifres fan pensar que la segona convocatòria del pla finançat amb les ajudes europees es portarà a terme sense incidents. En aquest sentit, el ministre d’Indústria, Comerç i Turisme en funcions, Héctor Gómez, ha destacat aquest divendres a Madrid que el govern espanyol es troba valorant la segona convocatòria del Perte VEC II, i estan “absolutament convençuts” que s’esgotaran” en un 100% els recursos destinats a les dues línies existents en aquesta convocatòria, tant en l’espai de les bateries com en els projectes individuals”.

Tal com ha comentat el ministeri, la segona línia s’adreça a donar suport als plans d’inversió orientats a la cadena de valor industrial del vehicle elèctric i connectat, als seus sistemes, subsistemes i components i sistemes d’infraestructura auxiliars per al seu desplegament. El pla preveu, en aquest cas, 559 milions d’euros, dels quals 344 milions són en forma de subvenció i 215 de préstec. En concret, ja s’ha publicat el primer llistat amb els projectes aprovats provisionalment, que corresponen a les empreses Ford i Basquevolt. La primera ha obtingut 37,6 milions d’euros per a l’assemblatge de bateries a la fàbrica d’Almussafes, mentre que la companyia basca rebrà 14,7 milions per la seva nova planta de fabricació de cel·les per a bateries a Vitòria.

El primer Perte de bateries va quedar curt

La primera línia -adreçada a incentivar la inversió en capacitat de producció industrial de bateries destinades als vehicles elèctrics, els seus components essencials i la producció o recuperació de matèries primeres fonamentals necessàries. El govern va notificar a la Comissió un règim de 837 milions d’euros per donar suport a la predicció de bateries per a la cadena industrial de vehicles elèctrics i connectades dels quals 550 milions són en forma de subvenció i 287 de préstec.