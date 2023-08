El preu de les exportacions industrials enllaça quatre mesos de caigudes

Els preus de les exportacions industrials enllacen quatre mesos de caigudes i se situen en una taxa interanual del -2,7%. L’índex de cost als mercats internacionals dels béns manufacturats a l’Estat s’estabilitza per sota del zero després d’haver assolit cotes inaudites, superiors al 20% durant el 2022. D’aquesta manera, per primer cop en més de dos anys, les exportacions industrials espanyoles estabilitzen una tendència a l’abaratiment, després d’encadenar 27 mesos de pujades a un sector que ha assolit diversos màxims històrics en facturació durant els darrers exercicis. El primer mes amb l’índex en negatiu, el passat abril, va veure una contenció inflacionista del 0,2%; un retrocés que va culminar amb la xifra del juliol, després de caure un 2,6% el juny. L’enfonsament de l’índex del juliol recorda a la darrera caiguda substancial, registrada durant el juny del 2020, enmig de la pandèmia, quan els preus del secundari als mercats globals es van contraure un 2,9%.

Segons les dades de l’INE, els béns d’equipament haurien estat els principals causants d’aquesta caiguda generalitzada dels preus. El sector de la maquinària, entre altres que conformen aquesta destinació, registra una retrocés de preus fins al 3,6% en termes interanuals, destacant la caiguda dels preus la fabricació de vehicles a motor -una branca industrial que s’havia disparat durant el juliol del 2022-. Per la seva banda, els preus de consum no durador, com ara l’alimentació, rebaixa el seu índex fins al 4,7%, a causa de la menor pujada del processat i conservació de productes del sector carni. A l’altra banda de la taula, l’energia sosté la taxa de preus, amb un abaratiment més lleuger que el registrat l’estiu passat a causa dels preus de la benzina. També els béns intermedis cauen en preu a un ritme més lent que fa 12 mesos, amb la indústria metal·liera com a principal exponent.

Sectors industrials

Si s’observa concretament quin és el sector que més aguanta la seva tendència de preus, el dels carburants destaca per sobre de la resta. De fet, tant l’extracció com el refí de petroli registren, segons l’INE, alces mensuals en la seva taxa de preus exteriors, d’un 1% i un 6,5% respectivament. Per la seva banda, tant l’extracció com la fabricació de productes de metall protagonitzen l’enfonsament de l’índex, amb una caiguda d’un 1,8% dels preus internacionals de la metal·lúrgia i de més d’un 10% en l’extracció d’alguns minerals, com ara l’antracita.