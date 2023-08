La inflació repunta fins al 2,6% per l’encariment de la benzina

La inflació encadena ja dos mesos a l’alça després d’haver tocat fons el passat mes de juny. Segons les dades avançades de l’Institut Nacional d’Estadística, l’Índex de Preus de Consum hauria escalat durant l’agost fins al 2,6%, tres dècimes més que el període anterior. El principal motor de la recuperació dels preus, segons l’institut estadístic, hauria estat el sector dels carburants: les tensions de demanda globals provocades per la Xina i la retenció de la producció a l’OPEP han impulsat intensos encariments setmanals en les darreres vuit setmanes que han accelerat la inflació. Per la seva banda, els preus de l’electricitat sostenen a la baixa l’índex, en tant que la llum, tal com recull l’INE, hauria “augmentat de preu menys que l’agost del 2022”. En la comparativa mensual, els preus haurien pujat un 0,5% l’agost respecte del juliol, el que confirma una nova tendència inflacionista que ja s’allarga durant un trimestre complet.

Més enllà de l’índex general, l’organisme públic apunta a una lleu moderació de la inflació subjacent -la que exclou els sectors amb preus més volàtils, l’energia i els aliments no elaborats- de només una dècima respecte del, fins al 6,1%. L’escletxa entre subjacent i general, d’aquesta manera, es redueix fins al 3,5%. Els organismes financers, generalment, anticipen una tendència a l’equilibri; és a dir, una pujada de la taxa general i una moderació progressiva de la subjacent fins situar-se a nivells similars.

Inflació competitiva

El govern espanyol veu aquest repunt com una victòria macroeconòmica: tot i la nova escalada de preus, l’IPC de l’Estat es manté en un dels nivells més baixos de la Unió Europea, només equiparable a països com Luxemburg, que volta també el llindar del 2%. Mercats homologables, com ara França, es va mantenir durant el juliol per sobre dels quatre punts; mentre que Alemanya encara pateix una inflació superior al 6%. En aquest sentit, la ministra d’Afers Econòmics Nàdia Calviño ha destacat que la baixa inflació espanyola relativa a les dades regionals “afavoreix la competitivitat de les empreses espanyoles, el guany de quota de mercat i el poder adquisitiu dels salaris”.