La benzina escala a un nou màxim anual després de set setmanes d’encariment

Els carburants mantenen la seva intensa tendència alcista durant l’agost. Després de set setmanes consecutives d’encariments, la benzina ha superat ha depassat els 1,70 euros el litre per primer cop en 10 mesos, des del novembre del 2022. Per la seva banda, el dièsel ja se situa en 1,601 euros el litre, la cota més elevada en més de mig any. L’elevada demanda vinculada a la mobilitat durant l’estiu, especialment en operació sortida; així com les restriccions d’oferta per part d’alguns dels grans productors amb l’OPEP com a gran protagonista, impulsen el rebot de costos d’un sector que durant el 2022 va ser dels més controlats per part de les administracions.

El nou màxim anual de la benzina arriba després d’una pujada de preu propera a l’1% durant la darrera setmana. D’aquesta manera, el sector no mostra signes de frenada, i s’apropa al seu segon mes complet d’encariments després de reprendre la tendència ascendent durant la primera setmana del juliol. Des de llavors, el litre de benzina s’ha encarit prop d’un 7,35%; mentre que el gasoil ja és un 11,3% més car que a finals del juny.

Més car que abans de la guerra

Amb aquesta nova pujada, tots dos carburants s’allunyen encara més del nivell de preus anterior a la invasió russa d’Ucraïna. Tot i que el sector insisteix que la crisi a la cadena de subministrament provocada pel bloqueig a Rússia ja s’ha superat, la diferència de preus és clara: abans de la guerra, el litre de dièsel no arribava a 1,48 euros; mentre que el de benzina es quedava per sota dels 1,60. Els cims assolits durant els pitjors moments de la crisi inflacionista, a l’estiu del 2022, encara queden lluny. Durant les primeres setmanes del segon semestre, ambdós carburants van superar els 2,1 euros el litre.

D’aquesta manera, el cost d’emplenar un dipòsit tipus de 55 litres de benzina escala ara fins als 94 euros, i torna a apropar-se al llindar dels 100. Es tracta d’un increment interanual de 6,7 euros respecte dels poc més de 87 que es registraven durant el juliol del 2022, quan la bonificació dels 20 cèntims per litre de carburant establerta pel govern espanyol amortia el cop sobre els consumidors. Quant al dièsel, està a prop ja d’igualar el preu de fa 12 mesos, amb 88 euros per un dipòsit ple, uns 30 cèntims per sota del juliol del 2022.

Per sota d’Europa

Tot i la pujada encadenada, els preus dels carburants a l’Estat es mantenen substancialment per sota dels del seu entorn immediat. La mitjana del litre de benzina a la Unió Europea frega els 1,82 euros; mentre que a l’Eurozona ja s’apropa a 1,90 euros -entre 10 i 20 cèntims per sobre de la referència espanyola-. Pel que fa al dièsel, els 1,72 euros que registren les estacions de servei comunitàries representa un salt d’uns 12 cèntims respecte del que es troba a les benzineres espanyoles.