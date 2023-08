Naturgy, investigada penalment per possible manipulació del mercat

La Fiscalia de l’Audiència Nacional investiga si Naturgy va cometre un delicte contra els consumidors en manipular el mercat elèctric. En un comunicat, el ministeri públic informa que obre diligències arran d’una “manipulació fraudulenta per alterar el preu” de l’energia. D’aquesta manera, i després d’haver estat un dels anys més durs dels clients de les elèctriques en termes d’augments de preu, Naturgy es veu immers en una polèmica de la qual – tot i no saber-ne la xifra exacta- podria sortir molt mal parada.

En concret, la fiscalia ha acordat aquest dimecres, demanar a la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) si la sanció de 6 milions d’euros imposada a Naturgy al juliol “és ferma o ha estat impugnada”, i si la conducta sancionada “ha tingut com a efecte l’increment del preu final pagat pels consumidors i usuaris”. La Fiscalia també vol saber si l’increment s’ha notat “a tot o una part limitada del territori” i quantificar els “perjudicis patrimonials causats”.

Una manipulació dels comptes dels usuaris

A finals de juliol, la CNMC va informar que obligava Naturgy a pagar 41,5 milions d’euros per manipulacions en el mercat elèctric, considerades com a sanció “molt greu”. En concret, la CNMC imposava a Naturgy una multa de 6 milions d’euros per oferir “preus excessius i dispars” i “sense justificació” en el mercat de restriccions tècniques en comparació amb el mercat diari elèctric per “incrementar els seus ingressos”. A més, Competència exigia a l’energètica que pagui 35,5 MEUR a l’operador del sistema per “compensar el dany ocasionat” amb els sobrecostos.

Ara, la Fiscalia obre diligències pròpies al rebre una denúncia sobre la qüestió de la secretaria tècnica de la Fiscalia General de l’Estat. L’associació de consumidors FACUA també havia elevat el cas a Anticorrupció i el ministeri públic arran de la multa de la CNMC. En un comunicat, FACUA ha dit que l’actitud de Naturgy podria ser un delicte “contra el mercat i els consumidors2, previst al codi penal, en l’article 284.