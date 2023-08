Gairebé un 40% de les empreses catalanes no coneixen els fons europeus

Un 38,6% empreses catalanes no coneix l’existència dels fons europeus Next Generation. Segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona i l’Idescat, aquesta xifra no ha millorat des de l’any passat, el que demostra que encara no hi ha prou coneixement d’aquestes ajudes i, per tant, la gent no les demana. De fet, el percentatge de negocis que han sol·licitat algun ajut creix lleugerament, passant del 17,1% el primer trimestre 2022 al 23,5% actual, però continua sent un canvi molt poc substancial. Des de la Cambra han declarat que la xifra és molt baixa i ho atribueix a la comunicació “poc clara” i a les “traves burocràtiques” existents. Tot i això, l’organisme alerta que una distribució insuficient dels recursos dificulta el compliment de la transformació sostenible i digital de l’economia.

Tot i això, encara hi ha més d’un 60% d’empreses que sí que coneixen les ajudes europees. D’aquests, el 46,3% afirma que l’activitat del seu negoci no és objecte dels fons i, per tant, no demanaran cap línia d’ajut. Per contra, el 23,5% ja n’han sol·licitat algun i el 13,3% preveuen fer-ho prompte. A més de millorar la comunicació, les empreses que opten a aquests fons assenyalen que les tres principals traves que impedeixen el seu accés fàcil són els obstacles burocràtics, la resposta a les sol·licituds presentades i la manca de claredat en la informació facilitada per l’administració.

Les empreses catalanes capten 766 milions

Segons un estudi d’Acció difós aquest mes de juny, les empreses catalanes han captat ja 766 milions d’euros de les convocatòries de lliure concurrència dels fons Next Generation, xifra que suposa el 21% del total de tot l’Estat. Si es té en compte el nombre d’empreses, les beneficiàries han estat 618, un 24% del total. Els ajuts s’han repartit per 31 de les 43 comarques catalanes i el 83% han estat per pimes i el 17% per grans empreses. Pel que fa a la distribució sectorial, el 26% dels fons han anat a la indústria, el 16,5% a la salut, el 9,5% en R+D; el 8,4% a la química, l’energia i recursos; el 8,2% en mobilitat sostenible. Finalment, el 6,8% a indústries basades en l’experiència; el 5% en disseny i hàbitat, el 4% a l’agroalimentació i el 15,5% en altres sectors, segons l’estudi fet pel Govern.