Barcelona és la ciutat més cara de l’Estat per llogar una habitació

Barcelona és la ciutat més cara de l’Estat on llogar una habitació. En un estudi publicat aquest dimecres, Pisos.com ha assegurat que la capital catalana encapçala una llarga llista de ciutats cares de l’estat espanyol, però que és amb diferència la que té el preu més alt. En concret, es calcula que a Barcelona es paga una mitjana de 631 euros per habitació, 200 euros més cara que la mitjana estatal, que se situa en 405 euros. El portal immobiliari assegura que la nova llei de l’habitatge ha disparat el lloguer d’habitacions en pisos compartits. El canvi de tendència està “directament relacionat” amb l’actual “inestabilitat i inseguretat jurídica”, que ha provocat que els propietaris apostin per “formes imaginatives” per “esquivar” la nova regulació. Cal recordar que la norma regula el preu del lloguer dels immobles, però no de les habitacions.

Per darrere de la capital catalana hi ha la ciutat de Madrid, amb 477 euros al mes per habitació; Palma, amb 473 euros al mes; i Vitòria, amb 448 euros al mes. D’aquesta manera, les quatre ciutats i capitals de territoris s’han convertit en les zones amb més encariment en els últims mesos, d’ençà que es va posar en marxa la nova llei de l’habitatge. És per això que el portal immobiliari ha demanat implementar “unes regles de joc més clares”, que equilibrin els interessos de propietaris i inquilins.

Una llei controvertida

Pisos.com no és l’únic actor que s’ha queixat d’aquesta nova llei i de com afecta els preus, però de la manera contrària a la que es vol que afecti. La Federació d’Associacions d’Empreses Immobiliàries (Fadei) creu que la llei estatal d’habitatge aprovada al maig fa una “demonització injusta” del sector. En un comunicat difós aquest dimecres, la seva presidenta, Montserrat Junyent, diu que la norma va néixer en un context “electoralista” i de forma “precipitada”. “Lluny de fomentar l’increment d’habitatges al mercat, aposten per mesures que, en la seva aplicació, reduiran l’oferta”, alerta.