L’empitjorament del sector serveis fa caure el PIB de l’eurozona a l’agost

L’economia de l’eurozona patirà una petita contracció a causa de l’empitjorament del sector serveis i manufacturer. En concret, es preveu que caigui un 0,2% aquest tercer trimestre. Així ho ha recollit l’estimació avançada de l’índex de gestors de compra (PMI), que ha assegurat que l’economia de la zona euro s’ha situat a l’agost en 47 punts, davant dels 48,6 del mes anterior, el seu pitjor resultat en 33 mesos, després que a la deterioració del sector manufacturer, amb una lectura del PMI de 43,7 punts, enfront dels 42,7 de juliol, se li hagi sumat un PMI de serveis de 48,3 punts des dels 50,9 del mes anterior, la seva pitjor dada en 30 mesos.

“Lamentablement, el sector serveis de la zona euro mostra indicis a la baixa amb resultats similarment febles als del sector manufacturer”, assenyala Cyrus de la Rossa, economista cap d’Hamburg Commercial Bank, per a qui l’anàlisi de les xifres del PMI porta a la conclusió que “la zona euro es contraurà un 0,2% en el tercer trimestre”. En aquest sentit, l’expert adverteix que la pressió a la baixa en l’economia de la zona euro durant el mes d’agost prové principalment del sector serveis alemany, mentre que en el sector manufacturer, les signatures alemanyes també estan reduint la seva producció. “Aquesta evolució només acreixerà la noció que Alemanya és el malalt de l’economia europea”, afegeix.

Contractacions paralitzades a l’agost

D’aquesta manera, a l’agost les empreses de la zona euro pràcticament van paralitzar les contractacions a conseqüència del deteriorament de la demanda i unes perspectives més pessimistes per als pròxims dotze mesos, atès que les expectatives futures van descendir fins a aconseguir el seu nivell més baix enguany. Així mateix, encara que les pressions inflacionistes van continuar situant-se molt per sota del nivell observat durant gran part dels últims dos anys i mig, impulsades per una caiguda dels preus en el sector manufacturer, les taxes d’inflació dels índexs de costos i preus cobrats van augmentar a causa, parcialment, a les pressions alcistes dels costos salarials.