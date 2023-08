Casi un 40% de las empresas catalanas no conocen los fondos europeos

Un 38,6% empresas catalanas no conoce la existencia de los fondos europeos Next Generation. Según un estudio de la Cambra de Comerç de Barcelona y el Idescat, esta cifra no ha mejorado desde el año pasado, el que demuestra que todavía no hay bastante conocimiento de estas ayudas y, por lo tanto, la gente no las pide. De hecho, el porcentaje de negocios que han solicitado alguna ayuda crece ligeramente, pasando del 17,1% el primer trimestre 2022 al 23,5% actual, pero continúa siendo un cambio muy poco sustancial. Desde la Cambra han declarado que la cifra es muy baja y lo atribuye a la comunicación «poco clara» y a las «trabas burocráticas» existentes. Aun así, el organismo alerta que una distribución insuficiente de los recursos dificulta el cumplimiento de la transformación sostenible y digital de la economía.

Aun así, todavía hay más de un 60% de empresas que sí que conocen las ayudas europeas. De estos, el 46,3% afirma que la actividad de su negocio no es objeto de los fondos y, por lo tanto, no pedirán ninguna línea de ayuda. Por el contrario, el 23,5% ya han solicitado alguno y el 13,3% prevén hacerlo pronto. Además de mejorar la comunicación, las empresas que optan a estos fondos señalan que las tres principales trabas que impiden su acceso fácil son los obstáculos burocráticos, la respuesta a las solicitudes presentadas y la carencia de claridad en la información facilitada por la administración.

Las empresas catalanas captan 766 millones

Según un estudio de Acció difundido este mes de junio, las empresas catalanas han captado ya 766 millones de euros de las convocatorias de libre concurrencia de los fondos Next Generation, cifra que supone el 21% del total de todo el Estado. Si se tiene en cuenta el número de empresas, las beneficiarias han estado 618, un 24% del total. Las ayudas se han repartido por 31 de las 43 comarcas catalanas y el 83% han estado por pymes y el 17% por grandes empresas. En cuanto a la distribución sectorial, el 26% de los fondos han ido a la industria, el 16,5% a la salud, el 9,5% en I+D; el 8,4% a la química, la energía y recursos; el 8,2% en movilidad sostenible. Finalmente, el 6,8% a industrias basadas en la experiencia; el 5% en diseño y hábitat, el 4% a la agroalimentación y el 15,5% en otros sectores, según el estudio hecho por el Gobierno.