Digi podria ser el quart operador espanyol si es fusionen Orange i MásMóvil

La fusió entre Orange i MásMóvil es troba en la fase final de la seva aprovació. Després de mesos estancada, l’operació necessitava el vistiplau de la Comissió Europea per efectuar-se amb èxit. Si bé és cert que l’organisme europeu mai ha posat traves a la fusió, temia per la pèrdua de competitivitat del sector de les comunicacions, ja que l’empresa resultant de l’operació aglutinaria més de la meitat del mercat espanyol. És per això que -segons apunta una anàlisi de Scope Ratings– Brussel·les hauria posat com a condició d’aprovació el reconeixement de Digi com a quart operador a l’Estat.

En la seva valoració de la situació actual de la fusió, l’analista de Scope Ratings, Jacques de Greling, es basa en les exigències de la Comissió Europea per a donar “llum verda” a una operació similar a Itàlia, en concret, la d’Hutchinson i Wind Tre. En aquell moment, Brussel·les va anomenar a dit el que seria l’operador que substituiria el forat del mercat italià. Iliad fou la companyia escollida, el que fa pensar a l’analista que la Comissió Europea “podria exigir la creació d’un quart operador mòbil a Espanya, molt probablement entorn de la filial espanyola de Digi”, que actualment és només un operador mòbil virtual (OMV).

Per a això, De Greling apunta que Orange i MásMóvil haurien de vendre part del seu espectre i dels seus components de xarxa a Digi, així com subscriure un “acord d’itinerància favorable” en el marc de les possibles condicions que podria imposar la Comissió Europea per a donar el seu vistiplau a la fusió. Tot i això, aquesta operació no és segura i, de fet, el mateix analista reconeix que hi ha diferents operadors espanyols que podrien fer la funció de condició d’aprovació.

Un procés perllongat per Europa

El passat 28 de juliol la Comissió Europea va ajornar sense data la seva recerca sobre la fusió de totes dues companyies pel fet que no havien facilitat a temps determinada “informació important” sol·licitada per Brussel·les, per la qual cosa la decisió definitiva es prendrà més enllà del 4 de setembre, data inicial fixada per a aprovar o no l’operació. Segons va assenyalar en el seu moment la portaveu comunitària de Competència, Arianna Podesta, “una vegada que les parts faciliten la informació que falta el rellotge torna a posar-se en marxa i el termini per a la decisió de la Comissió s’ajusta en conseqüència”. No obstant això, però, sembla que Brussel·les continua investigant i, de moment, no hi ha cap indici que l’activitat es reprengui.