La pensió de jubilació catalana supera en 29 euros la mitjana espanyola

La pensió mitjana de jubilació a Catalunya s’ha enfilat fins a 1.405,06 euros a l’agost i ha beneficiat a 1.170.481 persones, segons les dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Aquesta quantitat supera en 29 euros la mitjana de l’Estat, que s’ha situat en 1.375,68 euros i ha beneficiat a 6,3 milions de persones. D’aquesta manera, doncs, Catalunya és un dels territoris de tot l’estat espanyol on la pensió per a jubilació és més alta.

Les dades que ha publicat el ministeri corroboren que la pensió mitjana a Catalunya -la qual inclou les prestacions de jubilació, incapacitat, viudetat i orfandat- s’ha mantingut en els 1.243 euros en el vuitè mes de l’any, un 9,64% més que fa un any. A l’Estat, la despesa en pensions ha pujat fins als 12.039,2 milions d’euros, de manera que ha marcat, de nou, registres rècord. La xifra equival a un 11,8% del PIB.

En total, a Catalunya a l’agost s’han abonat 1.771.957 pensions, un 0,85% més que fa un any; i han representat el 17,6% de tot l’Estat. La majoria han estat per jubilació, seguides de les prestacions per viudetat (391.074 beneficiaris amb 868,02 euros de mitjana), incapacitat permanent (158.306 beneficiaris i 1.231,15 euros de mitjana), orfandat (50.755 beneficiaris i 473,9 euros de mitjana) i en favor de familiars (1.341 beneficiaris i 779,06 euros de mitjana).

Barcelona té la pensió per jubilació més alta de Catalunya

En relació amb la pensió per jubilació, de tot el territori català ha ressaltat a la demarcació de Barcelona, que s’ha enfilat fins als 1.445,73 euros, la més alta de Catalunya. A Tarragona s’ha situat en 1.329,98 euros; a Girona 1.264,15 euros i a Lleida 1.225,04 euros. A l’Estat, durant l’agost s’han abonat 10.069.148 pensions i el nombre de prestacions creix a un ritme interanual de l’1,2%.