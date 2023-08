Volar no té preu: les aerolínies disparen els guanys malgrat la inflació

El sector del transport aeri ha disparat la seva activitat durant el 2023. La fi de les restriccions a grans mercats asiàtics, amb la Xina al capdavant, ha servit de contrapès per a unes pressions inflacionistes que amenaçaven de deixar marca en mercats no essencials, com és el dels viatges. Lluny d’aquesta estimació, però, l’Airports Council International –l’organisme que representa els interessos dels principals aeroports del planeta– ha confirmat amb el seu darrer estudi sectorial que els disparats preus no han servit per aturar cap avió. “Fins ara, la demanda s’ha mantingut extremadament resilient davant les pressions inflacionistes i el creixement dels preus sense precedent”, assegura el director general d’ACI Europe, Olivier Jankovec. Segons les xifres de l’entitat, Europa va tancar el mes de juny ja a prop dels rècords del 2019, només a un 5,9% dels màxims prepandèmics.

“Els patrons de recuperació estan esdevenint estructurals”, declarava Jankovec en la presentació de l’informe. Sobre aquests patrons, les expectatives de creixement del sector de les aerolínies no semblen tenir sostre per al 2023. Segons l’Associació Internacional del Transport Aeri (IATA), el sector superaria els 22.000 milions d’euros de benefici operatiu a final de curs, més del doble del que s’esperava a finals de l’exercici 2022. Els ingressos totals, segons l’organització, superarien els 743.000 milions d’euros, molt a prop ja dels 775.000 que van assolir les grans empreses del sector l’any 2019. Si es traslladen els resultats a dòlars, de fet, es tractaria del primer curs en què les aerolínies superen els 800.000 milions ingressats des de l’inici de la pandèmia. “El rendiment financer de les aerolínies el 2023 està desafiant expectatives”, celebrava el director general de l’IATA Willie Walsh.

Empresa a empresa, les grans aerolínies europees han capgirat en els darrers 12 mesos els seus balanços. International Airlines Group (IAT), propietària d’Iberia o Vueling a l’Estat espanyol i de British Airways i Aer Lingus al Regne Unit i a Irlanda, ha tornat durant el primer semestre de l’any al benefici per la porta gran. Després d’haver perdut més de 440 milions d’euros durant el mateix període del 2022, la multinacional amb seu a Londres ha registrat un resultat operatiu de 1.260 milions. Dins el grup, Iberia ha donat la sorpresa amb un benefici operatiu abans de despeses excepcionals de 307 milions d’euros, el millor de la història de la multinacional espanyola. Segons IAG, aquests resultats responen a una recuperació de l’activitat que ja l’ha situat en el 94% de l’assolida el 2019, mesurada en kilòmetres disponibles per passatger.

Sense sortir de les aerolínies de la Unió, Lufthansa ha triplicat el seu resultat operatiu durant el segon trimestre de l’any. Segons l’alemanya –protagonista d’una de les grans apostes per Barcelona dels darrers mesos en forma de hub digital– els guanys s’han elevat fins als 1.100 milions d’euros, un important salt respecte dels 392 milions que va obtenir ara fa un any. La “demanda contínuament forta” dels viatgers, assegura la multinacional, els marges operatius superen l’11,6% entre l’abril i el juliol, un màxim històric. També en el seu sostre de rendiment es troben moltes de les filials de l’alemanya, amb rècord a Swiss, Astrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings i Lufthansa Technik. Més modest ha estat el resultat d’Air France, que tot i un marge operatiu proper al 10% s’ha quedat en els 733 milions d’euros durant el segon trimestre. Val a dir que, en termes interanuals, la francesa ha més que doblat els 347 milions d’euros que van registrar en concepte de beneficis operatius durant el mateix període del 2022.

Avions a l’Aeroport del Prat / EP

Estats Units, encara el gegant

Tot i els bons resultats de les aerolínies europees, els líders del mercat comunitari han quedat, com és tradició, lluny dels seus competidors nord-americans. Cal recordar que les tres operadores més valuoses del món tenen la seva seu als Estats Units, i fan valdre la seva posició als mercats internacionals. L’històric campió sectorial, Delta Airlines, ha registrat durant el segon trimestre del curs un benefici operatiu de 2.300 milions d’euros, amb un marge de negoci proper al 15%. En un sentit similar al dels seus homòlegs europeus, el CEO de la multinacional Ed Bastian ha destacat la “robusta demanda per part dels consumidors de viatges aeris”. Així, tot i l’espiral inflacionista, els compradors mantenen el que la companyia considera un “context constructiu” que permetrà dividends elevats i un important creixement del líquid disponible, fins als 2.800 milions d’euros.

Val a dir que la resta de referències nord-americanes del sector no han superat amb tant de marge els seus competidors europeus. El creixement dels ingressos d’American Airlines, per exemple, s’ha quedat per sota del 5% en termes interanuals. Els 14.000 milions facturats durant el segon trimestre de l’any per la companyia de Fort Worth han deixat un resultat net de 1.200 milions d’euros, similar al d’IAG, amb un valor per acció de poc menys de dos dòlars. Per la seva banda, United Airlines ha superat amb prou feines els 1.000 milions de dòlars d’entrades netes, tot i un creixement del 17,1% en els ingressos i uns marges abans d’impostos propers al 10%. En general, tot i un balanç més limitat que el del líder, el diagnòstic és similar. El CEO d’AA Robert Isom assegurava que les operacions al sector de les aerolínies “rendeix a uns nivells històricament forts” després de la pandèmia. Les operadores, preveu l’empresari, sostindran el ritme durant la resta de l’any, amb un tancament igualment positiu.

Els mercats dels marges escalen posicions

Fora de les grans centrals europees i nord-americanes, el gegant turc Turkish Airlines ha quedat lleugerament per sota dels seus competidors globals, amb un benefici operatiu de 734 milions d’euros, un 49,8% més que durant el mateix període del 2022. D’aquesta manera, l’aerolínia amb seu a Ankara preveu superar els més de 2.500 milions d’euros que va assolir durant el curs anterior. Més lluny dels principals mercats occidentals, la resta de líders del mercat es troben en una conjuntura complexa. Les aerolínies xineses, encara profundament afectades pels residus de la política covid zero, es troben lluny dels seus rendiments normals. Durant el 2022, de fet, la demanda entre les principals empreses del sector –disparada a Europa i els Estats Units– va arribar a caure al gegant asiàtic prop d’un 4% any a any.