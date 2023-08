Àustria es nega a aturar les pujades de tipus: “som una economia estancada”

El governador del banc central austríac, Robert Holzmann, reclama continuar pujant els tipus d’interès. Holzmann, un dels puntals de l’ala més ortodoxa del consell de govern del BCE -els coneguts com a falcons-, ha rebutjat aturar l’encariment del crèdit a Europa davant la sostinguda escalada de la inflació. “Si no hi ha cap sorpresa, veig motius per segur endavant amb la pujada de tipus sense fer cap pausa”, raona Holzmann. D’aquesta manera, l”austríac solidifica la posició dels més durs dins la direcció monetària del continent, enfront els ‘coloms’, partidaris d’una major flexibilitat, que fa temps que exigeixen repensar l’estratègia de control de preus.

Així, Holzmann es nega a emular el camí que han seguit la Reserva Federal i el banc central del Canadà. Després de mesos de tensions inflacionistes, els banquers centrals nord-americans van optar per una “pausa” en les pujades de tipus per valorar la transferència monetària -els efectes, és a dir, de les decisions pel que fa als tipus al conjunt de l’economia-. Val a dir que el mandat del Banc Central Europeu és exclusivament el control de la inflació; mentre que Washington també té l’ordre de mantenir la salut del mercat de treball dels Estats Units. A més, els EUA han aconseguit controlar el seu índex de preus, que ja volta el 3%; mentre que la UE es manté a prop del 6%.

La seu del BCE, a Frankfurt / EP

Risc de desacceleració

La posició de Holzmann es manté tot i la mala salut de les economies del centre d’Europa. Alemanya acaba d’abandonar la recessió després de sis mesos de decreixement, i els Països Baixos acaben d’entrar en una contracció estructural. Tot i això, el governador assegura que “la desacceleració no és tan gegantina com per parlar de caure en recessió”. L’economia europea, alerta el banquer, “està estancada” -és a dir, mostra una tendència de creixement zero-. El missatge de Holzmann és, doncs, que encara queda marge per refredar l’activitat econòmica.

L’enduriment que sigui necessari

La posició dels falcons que representa Holzmann sembla guanyar actius dins el consell de govern del BCE. Durant la seva compareixença després de la reunió de banquers centrals a Jackson Hole, la presidenta del BCE Christine Lagarde va insistir que les pujades de tipus se sostindrien “durant tant de temps com sigui necessari”. “La lluita contra la inflació no està encara guanyada”, etzibava l’economista francesa, tot rebutjant oferir una previsió de quin serà el punt d’equilibri definitiu.