L’estiu modera el creixement del preu del lloguer

El creixement del preu del lloguer comença a alentir-se a Catalunya. Les darreres dades de l’índex immobiliari del portal Fotocasa confirmen que l’encariment interanual dels arrendaments residencials va caure per sota de les dues xifres durant el juliol. Després de mesos de pujades de més d’un 10%, durant el setè mes de l’any la xifra s’hauria quedat en el 8,1%, lluny de les primeres posicions de l’Estat. Al conjunt del territori espanyol la pujada del lloguer s’hauria quedat en el 3,4%, la ràtio més baixa d’ençà del setembre del 2022. Tot i l’alentiment, des de l’empreses alerten que “encara hi ha pujades per sobre del 10% i fins al 30%”. “El preu del lloguer continua disparat als territoris més tensats, i ha tornat a assolir màxims en nou d’ells”, declara la directora d’Estudis i portaveu de Fotocasa, María Matos.

Catalunya és, de fet, l’únic dels sospitosos habituals que s’ha mantingut per sota del 10% en la seva variació de preus durant el juliol. El lideratge de l’Estat el conserven les Balears, que han vist com els seus lloguers s’haurien encarit un 30,1% en el darrer any. Les Canàries, segons Fotocasa, haurien escalat fins al 19,1%; mentre que el País Valencià acumula una pujada del 13,7%. La Comunitat Autònoma Madrilenya, per la seva banda, registra un encariment del 10,6% any a any. La llei de l’habitatge, segons el portal, tindria molt a veure en les pujades extremes a segons quins territoris. “Un volum molt important d’immobles s’ha venut, ha passat al lloguer turístic o es mantenen buits”, lamenta Matos.

El metre quadrat, disparat

Amb l’escalada del juliol, segons les dades de Fotocasa, Catalunya queda per sota dels 16 euros el metre quadrat, amb una mitjana de 15,99. Per sobre del parc residencial del país se situa el Balear, que frega ja els 17,2 euros el metre quadrat, i el madrileny, que supera els 17. Per sota, només s’hi apropa el País Basc, que ja pateix un preu mitjà de 14,54 euros el metre, i Cantàbria, amb uns 13,04 euros.