Sweanty, la tecnologia catalana que detecta la deshidratació per la suor

La deshidratació és un dels problemes més freqüents entre els esportistes. El rendiment exigit i les llargues hores d’entrenament es poden convertir en l’aliat perfecte de la falta d’aigua al cos, que pot arribar a provocar xocs o fins i tot problemes crònics. La innovadora start-up catalana Sweanty ha creat una manera de poder identificar i tractar la deshidratació en els esportistes amb una prova ràpida. La part més curiosa del descobriment és que s’utilitza una espècie de tireta que en tan sols 20 minuts mesura la suor del pacient i n’obté la informació necessària per fer un diagnòstic. Amb aquestes dades, la companyia és capaç de determinar una pauta d’actuació personalitzada per tal que l’esportista pugui continuar treballant sense necessitat de fer perillar la seva salut.

“En només 20 minuts el sistema realitza una primera lectura de la mostra de suor i ja pot classificar la tendència a la deshidratació que té cada esportista”, explica Anna Llorella, cofundadora de la start-up catalana. Ara fa uns vuit anys, Llorella, Laura Ortega, Neus Sabaté i Juan Pablo Esquivel -també cofundadors de la companyia- estaven treballant en un projecte del CSIC (Consell Superior d’Investigacions Científiques) per trobar noves fonts d’energia. En aquesta recerca van acabar inventant una bateria de paper que no només carregava energia sinó que també servia com a sensor i recopilava dades. “Vam començar a buscar els usos que podia tenir aquesta tecnologia, ja que podia analitzar qualsevol classe de fluids”, recorda Llorella. D’aquesta manera van arribar a crear el projecte que és actualment Sweanty.

Aquesta tecnologia pionera, protegida sota patent, consisteix en un pegat intel·ligent que s’adhereix a la pell de l’usuari i mesura la quantitat de sals que està perdent mentre executa la seva activitat per tal d’alertar-lo del risc de deshidratació i oferir-li pautes d’hidratació específiques per prevenir-la. De moment només venen els tests de suor, però la companyia es prepara per llançar el producte al final d’aquest any. Segons la cofundadora, en una propera fase, el wearable es podrà connectar amb el mòbil gràcies a la tecnologia NFC. Mitjançant una aplicació, l’usuari podrà fer el seguiment del seu historial i rebrà pautes personalitzades.

Una imatge del prototip de Sweanty / Cedida

Una solució per tota mena d’esportistes

L’empresa emergent dirigeix la seva solució a tota mena d’esportistes, tant amateurs com professionals, amb especial èmfasi en els qui practiquen esports de resistència, com els ciclistes o els triatletes, en què el risc de deshidratació és més elevat. “Aquest és el públic objectiu que pot treure més profit de la nostra solució”, descriu Llorella, tot i que assegura que el poden fer servir tots els esportistes i equips que ho creguin necessari. De fet, la start-up preveu obrir una ronda de finançament pròximament, per tal de poder arribar a la següent fase del seu projecte: la comercialització del producte definitiu. “Encara no n’hem establert el preu, però podria oscil·lar entre els 50 i els 60 euros aproximadament”, diu la cofundadora. A més, Llorella parla de la connexió que tindria el seu producte a una aplicació mòbil que registraria les dades i en faria un seguiment. És per això, doncs, que l’empresa emergent encara no té un preu tancat: “Tenim moltes coses a tenir en compte”, insisteix.

Un segon projecte pioner en stand by

La primera aposta de la companyia, però, no va ser el pegat intel·ligent. De fet, la seva tecnologia els va portar a treballar amb l’Hospital de Sant Joan de Déu en un estudi clínic sobre la fibrosi quística, una malaltia minoritària i amb una detecció extremadament costosa. “Només hi ha quatre hospitals a Catalunya on es poden fer les proves d’aquesta malaltia”, lamenta Llorella. Així doncs, els fundadors van trobar que el seu producte es podia utilitzar per detectar aquesta malaltia de manera menys invasiva i amb un cost econòmic més baix. “Ens vam quedar sense el finançament necessari per continuar amb aquest projecte”, explica Llorella, qui, però, assegura que “el tenim al cap per reprendre quan tinguem els diners per executar-lo amb èxit”.