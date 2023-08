El BDE assegura que l’euro digital i els pagaments privats poden conviure

La sotsgovernadora del Banc d’Espanya, Margarita Delgado, ha defensat aquest divendres que l’objectiu de l’euro digital “no és desplaçar” a les solucions de pagament privades, sinó augmentar el nombre d’opcions a la disposició dels usuaris per a realitzar pagaments, per la qual cosa creu que hi ha “espai suficient” perquè convisquin l’euro digital i aquestes solucions de pagament. De fet, Delgado ha assenyalat que l’euro digital serviria per a donar resposta al desenvolupament dels pagaments digitals.

“Esperem que l’euro digital permeti el desenvolupament de nous serveis financers i de pagament paneuropeus per part del sector privat, la qual cosa li permetria competir amb solucions no europees. En definitiva, un euro digital hauria d’impulsar la innovació, fomentar la competència i millorar la resiliència en el mercat europeu de pagaments”, ha defensat, davant la preocupació que pugui haver-hi un desplaçament i ambdues fórmules no puguin conviure. A més, la directiva ha assegurat que els ciutadans podran utilitzar diners de banc central, fins i tot en un món digital, i això oferirà una solució de pagament basada en una infraestructura europea i acceptada en tota la zona euro.

No obstant això, ha recalcat que es tracta d’una anàlisi preliminar, d’una “hipòtesi de treball” i que, a més, el BCE no pot prendre encara aquesta decisió “amb tanta antelació”. “La determinació del límit de tinences estarà fortament condicionada pel context econòmic en el moment de l’emissió, per la qual cosa és necessari dur a terme més anàlisi i prendre la decisió corresponent sobre aquest tema en una data més pròxima a la data d’emissió”, ha indicat.

La creixent preocupació sobre la protecció de dades

Sobre el tractament de les dades, ha indicat que els ciutadans “han d’estar segurs” que la seva privacitat estarà garantida amb l’euro digital. Així mateix, ha ressaltat que el projecte d’euro digital implicaria consolidar primer l’ús en el seu mercat primari, és a dir, l’eurozona, abans d'”aventurar-se a uns altres”, alguna cosa que ajudaria a minimitzar les possibles distorsions que podria produir una “adopció precipitada” de l’euro digital a l’estranger per a aquestes jurisdiccions i per a l’equilibri de l’Eurosistema.