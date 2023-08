Europa activa la vigilància contra la desinformació a les grans plataformes

Les grans plataformes de continguts digitals –xarxes socials, motors de cerca i altres– hauran de controlar en endavant el que s’hi publica. La nova Llei europea de Serveis Digitals (DSA) entra en vigor el pròxim divendres dia 25, i forçarà totes aquelles aplicacions amb més de 45 milions d’usuaris al continent a prendre mesures contra la desinformació i els continguts il·legals als seus servidors. És a dir, la plataforma serà, per primer cop, responsable del contingut que s’hi publiqui. Les firmes hauran d’entregar també a la Comissió Europea un exercici anual d’avaluació dels seus servidors que “recondueixi els riscs associats a la difusió de continguts il·legals o de manipulació“.

Entre les qüestions que introdueix la nova normativa, destaca també el nou concepte de “responsabilitat algorítmica”, pel qual les institucions europees i els governs dels països membres tindran accés al programari que gestiona el contingut de les grans plataformes. En el mateix algoritme, les firmes hauran d’aplicar nous requisits a l’hora d’implementar els seus sistemes de recomanació de continguts. Més enllà d’això, les empreses estaran obligades d’ara endavant a “eliminar els productes, serveis o continguts il·legals ràpidament després que es denunciïn”. Aquesta obligació ha d’anar acompanyada d’un full de termes i condicions “que pugui entendre un nen” per delimitar quina mena de continguts seran castigats i quins no.

Multes milionàries

Segons la nova llei, les sancions poden arribar a ser exemplars. Un incompliment normatiu podria comportar per a plataformes, xarxes socials i motors de cerca multes de fins al 6% de la seva facturació a tot el món –i no només a la UE–. Si bé és cert que els estats membre tindran certes autoritats, com ara el nomenament de coordinadors de serveis digitals que serveixin d’interlocutor per a les empreses; serà la Comissió Europea l’únic organisme amb potestat per aplicar aquestes sancions.

El comissari europeu del mercat interior, Thierry Breton / EP

El comissari europeu de Mercat Interior i Serveis, el francès Thierry Breton, ha assegurat que l’executiu comunitari està capacitat per fer-se valdre davant els gegants tecnològics. “Els meus serveis i jo farem complir rigorosament la DSA i farem servir plenament els nostres nous poders per investigar i sancionar plataformes quan estigui justificat”, ha argumentat el dirigent, tot afegint que la llei comunitària ofereix a les tecnològiques “una oportunitat per reforçar la seva fiabilitat”.

Qui és qui de les plataformes

El mínim de 45 milions d’usuaris limita molt l’àmbit d’aplicació de la llei. Només 19 plataformes digitals a tot el continent estaran obligades a complir amb els requisits de la DSA. Entre els exemples, els sospitosos habituals: Google, Meta –matriu de Facebook, Whatsapp o Instagram–, X –antic Twitter– o TikTok. També destaca la inclusió de plataformes de compres digitals com ara Amazon o Zalando. El grau d’aplicació d’aquestes noves obligacions de seguretat, segons la CE, és divers. Si bé des de la CE asseguren que al propietari d’X Elon Mask “li va agradar la proposta”, en la darrera visita a les instal·lacions de la xarxa de microblogging els experts europeus van poder consolidar que “ni de lluny estan preparats per complir la normativa”.